北市府給某診所115瓶疫苗 議員痛批：沒落實造冊、查核

台北市一家診所被爆料有民眾連夜排隊搶打疫苗。（資料照，記者邱芷柔攝）

2021/06/10 00:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市某診所遭爆未照施打順序，開放民眾接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，台北市政府今下午在防疫記者會公布調查結果，並重罰診所最高罰鍰200萬元，台北市長柯文哲坦言管控有疏漏，稱「直接認錯就好」，但也指「不應當股長就可以把疫苗送出去」，並說政風處將介入調查，議員許家蓓痛批，北市府沒落實造冊、查核，不該將責任推給衛生局同仁及股長，北市府在提供疫苗時，難道都不會質疑，診所怎可能有這麼多人員？

許家蓓指出，起初副市長黃珊珊坦承在5月27日起配發疫苗到合約診所，但衛生局長又說目前未開放在診所施打疫苗，若造冊人員要接種疫苗，還是必須到醫院，說法兜不攏。

許家蓓表示，市府在記者會終於坦承內部控管疏失，但說法實在難以讓人信服，據市府說法，診所分別於6月7日、6月8日，要了115瓶疫苗，可提供1000多人施打，難道市府當時都不會質疑，診所怎可能有這麼多人員？

許家蓓認為，該診所把100多瓶疫苗，分給兩間診所志工及基金會人員，因為大部分的施打者都不是中央規定的一到三類人員，於是北市府開罰200萬，但也凸顯不僅沒有落實造冊，也沒有落實查核，只是針對診所提出的需求照單全收，明顯有疏失。

許家蓓批評，事情爆發後，北市府把問題推給「衛生局同仁太相信診所」，將責任推給衛生局同仁及股長，還說要送政風調查，百瓶疫苗不是小數目，市府卻說僅由股長決定要給誰就給誰，這樣的說法讓人難以置信。

許家蓓認為，市府內控出問題，現在只能亡羊補牢罰鍰200萬，但已換不回台北市民對市府的信任，既然市府說會送政風調查，政風處就必須公正嚴辦嚴查，而不是只追究股長的責任，將所有疏失算在股長頭上，需檢討疫苗配發流程，並將配發的規定及標準公開透明，切勿繼續螺絲掉滿地，否則將難取信於民。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法