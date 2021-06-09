司法院副祕書長葉麗霞 將轉任懲戒法院法官

司法院副秘書長葉麗霞預計八月轉任懲戒法院法官。（資料照）

2021/06/09 23:43

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎疫情警戒全國三級延長至28日，司法院下令全國各級法院同步暫緩開庭，上月的人事審議委員會也停開，惟考量到8月即將進行全國司法人員大遷調，前置的人事審議作業必須先進行，以免趕不上進度，其中最受矚目的人事議案，就是司法院副祕書長葉麗霞任期屆滿卸任，將轉調懲戒法院法官。本月的人審會預定如期於15日召開，葉麗霞的調任案應會如擬通過。

葉麗霞為中興大學法律系學士，司法官學院第19期結業，曾任雲林、嘉義、新北、台北、士林、花蓮高分院、高等法院、最高法院法官，也曾當過苗栗、南投、新北地院院長，雖然期別資深，但好學不倦，尤其對新科技的運用非常感興趣，曾多次導入科技設備進入法院，簡化司法行政流程，加速審判效率，是法界有名的「科技控」。

2018年間，司法院長許宗力借重葉麗霞的行政效率專長，請她出任副秘書長，她也確實戮力在科技設備的進化與審判實務的結合，獲得不少掌聲。

惟葉麗霞的身分仍是法官，依照規定，法官調任行政職的期限至多6年，她之前擔任新北地院院長加上現任副秘書長的職期，合併起來迄今剛好滿6年，依法須卸任，故她已於日前申請轉任懲戒法院法官。

人審會原定上月討論人事案，不巧碰到武肺疫情爆發之初，司法院考量人審委員來自各地，為免舟車勞頓移動徒增染疫風險，決定停開。

本月雖然疫情警戒仍維持三級，但若再不開會，後續連動的人事議案將卡關，恐無法趕上八月的年度大調動，因此司法院決定，本月15日的人審會如期進行，但座位安排將依照中央流行疫情指揮中心的規定，維持安全距離，降低染疫風險。

葉麗霞八月卸任後，會由誰來接副祕書長一職，司法院目前尚未公告，但依照往例，許宗力會會諮詢法界意見，再從眾多人選中遴定。

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