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    首頁　>　臺北市

    台北市疫苗亂打！指揮中心怒斥：漠視規定！明知故犯！依法徹查！

    台北市好心肝診所8日深夜仍有不少人排隊等候，據說是在施打AZ疫苗。（資料照，記者邱芷柔攝）

    台北市好心肝診所8日深夜仍有不少人排隊等候，據說是在施打AZ疫苗。（資料照，記者邱芷柔攝）

    2021/06/09 22:43

    〔記者林惠琴／台北報導〕指揮中心怒發重話！國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗有限，台北市政府卻提供好心肝診所提供1000多劑疫苗，且未依規定提供給符合公費對象接種，中央流行疫情指揮中心今（9日）晚發出聲明，嚴正強調「有人漠視規定，明知故犯，情節重大」，將由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負法律責任。

    指揮中心表示，該診所醫護人員多已至院外接種疫苗，指揮中心也尚未許可基層診所提供疫苗接種服務，台北市政府竟無視相關規定，任意將多達1000多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理。

    此外，指揮中心指出，該診所短時間內即施打1000多劑，究竟是何人被通知前往施打？有無特權介入？「事不單纯，也不尋常」，其中過程令人合理懷疑是否有違法濫權之事。

    指揮中心強調，此事嚴重影響尚未施打疫苗的基層醫護人員權益，基於維護及確保疫苗施打合法性及公平性，絕不容許類此情形再度發生，破壞綱紀，將交由司法單位調查本案始末，釐清真相，還原事實，以瞭解其中是否有人謀不臧、私相授受，甚至偽造文書或違法圖利相關犯罪嫌疑，以明法紀，並昭公信。

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