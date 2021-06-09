「衛生局小股長」決策千劑疫苗？王鴻薇轟北市府「出大包還卸責」

北市府防疫記者會上，市長柯文哲（見圖）、副市長黃珊珊口徑一致稱，相信診所提報申請，衛生局疾管科股長未經詳查就配發，將送政風室調查。（北市府提供）

2021/06/09 22:00

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市某診所獲台北市政府配發100瓶疫苗、施打1285人非符合資格者；今天下午市府防疫記者會上，市長柯文哲、副市長黃珊珊口徑一致稱，相信診所提報申請，衛生局疾管科股長未經詳查就配發，將送政風室調查，但市議員王鴻薇直批，市府說法避重就輕，小小股長怎可一次配發千劑重要疫苗，痛批「出大包還卸責」。

王鴻薇先稱，北市尚有許多醫護沒在苦等疫苗，但卻有診所可獲配發大量疫苗、數量寬裕到能夠幫不符合資格的民眾施打，顯示台北市政府疫苗施打規劃一團亂，且北市府疫苗配發「出大包」，黃珊珊稱重罰診所根本轉移焦點。

王鴻薇也質疑，疫苗為當前最重要的防疫物資，一次100瓶非小數目，竟然基層股長就可做此決定，完全不用向上通報？市府說法明顯避重就輕，對外也難自圓其說，明顯是市長、副市長卸責給股長扛。

王鴻薇認為，北市府顯然疫苗配發流程有重大漏洞，應依照數量分科層決策，股長、科長、副局長、局長甚至到首長訂定數量配發權限，比照銀行貸款依金額分級決策；若股長就可決定配發千劑疫苗給診所，顯然SOP有重大瑕疵，市府對外也難自圓其說，建議中央疫情指揮中心也應與各縣市討論，制定統一配發流程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法