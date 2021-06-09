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    首頁　>　臺北市

    台北市仍2778人居家隔離 柯文哲：未來每天確診應維持30至50例

    台北市快篩陽性數。（北市府提供）

    台北市快篩陽性數。（北市府提供）

    2021/06/09 20:20

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今增加63例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，市長柯文哲於防疫記者會表示，未來每天的確診者應該維持30至50例，並強調台北市戰略都沒變，仍會以最低行政成本，維持三級管制效果，撐到打疫苗，透過行動快篩隊進行熱點消滅。

    根據北市府統計，台北市8日居家隔離人數為2778人，從1日起至8日每日新增居家隔離人數約在2800至3100人中間，至於台北市萬華區快篩站8日總篩檢人數為553人，快篩陽性的人數為17人。

    柯文哲指出，6月4日至6月6日篩檢人數減少，但快篩陽性率並沒有特別低，是因週五、六、日去看病的人會較少，通常週一門診病患數會較多，所以應該要看整個趨勢，不要看單一數字。

    柯文哲分析，台北市的疫情有趨緩，但分散在各個行政區，且各都有居家隔離的民眾，他預估未來兩週，居家隔離人數將會慢慢下降，雙北地區疫情逐漸趨緩。

    柯文哲表示，從現在開始將進行熱點消滅，確診案例在不同地方皆有小群聚，將用行動快篩隊，在小熱區進行消滅，若範圍100公尺內有出現案例，可能會去那個地方做快篩；再來就是從確診者接觸過的人，讓這些人做快篩。

    柯文哲預測，未來每天的確診者應該維持30至50例間，現在就是在這中間如何將人數壓下去，但只要管制一放鬆數字就會升回去，這也是現在比較頭痛的地方。

    柯文哲強調，台北市戰略都沒變，仍會以最低行政成本，維持三級管制效果，並撐到打疫苗，過程中把確診者透過熱點撲滅戰，以快篩隊消滅掉。

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    市長柯文哲於防疫記者會表示，未來每天的確診者應該維持30至50例間，並強調台北市戰略都沒變，仍會以最低行政成本，維持三級管制效果，撐到打疫苗，透過行動快篩隊進行熱點消滅。（北市府提供）

    市長柯文哲於防疫記者會表示，未來每天的確診者應該維持30至50例間，並強調台北市戰略都沒變，仍會以最低行政成本，維持三級管制效果，撐到打疫苗，透過行動快篩隊進行熱點消滅。（北市府提供）

    台北市昨快篩站篩檢數字。（北市府提供）

    台北市昨快篩站篩檢數字。（北市府提供）

    北市府統計北市居家隔離人數。（北市府提供）

    北市府統計北市居家隔離人數。（北市府提供）

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