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    首頁　>　臺北市

    柯文哲稱中央寄放800瓶疫苗在北市 莊人祥：只有650瓶

    柯文哲說中央寄放800瓶疫苗在台北市，莊人祥（見圖）說，主要是專案提供給因外交或公務需求奉派出國者、代表國家出國運動員或參賽選手等對象，共配送650瓶疫苗。（中央流行疫情指揮中心提供）

    柯文哲說中央寄放800瓶疫苗在台北市，莊人祥（見圖）說，主要是專案提供給因外交或公務需求奉派出國者、代表國家出國運動員或參賽選手等對象，共配送650瓶疫苗。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2021/06/09 20:20

    〔記者林惠琴／台北報導〕台北市政府挨批武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打不力」，台北市長柯文哲則指稱有800瓶是中央寄放，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，主要是專案提供給因外交或公務需求奉派出國者、代表國家出國運動員或參賽選手等對象，共配送650瓶疫苗，沒有800瓶。

    目前已專案申請接種對象包括我國因外交或公務需求奉派出國者、代表我國出國運動員或參賽選手等。另基於互惠原則，駐台外交人員及其在台眷屬也在其中，考量相關對象多位於台北市，因此依專案需求，撥配疫苗至單位指定院所，撥配及接種狀況如下：

    一、疾管署庫存30瓶，提供疾管署尚未接種第一劑及須接種第二劑的防疫人員接種，本週預計接種30人次，並依照業務安排陸續完成接種。

    二、三軍總醫院附設民眾診療服務處計配送70瓶，提供國軍協助防疫旅館消毒的化學兵接種，已全數接種完畢。

    三、台北市立聯合醫院仁愛院區計配送180瓶，提供華航機師及機組員接種，截至目前約250人尚未接種，預計本週完成接種。

    四、三軍總醫院北投分院計配送100瓶，供總統護衛等國安人員接種，截至目前，尚有250人未接種，庫存14瓶，預計本週完成接種。

    五、台北醫學大學附設醫院，提供食品藥物管理署員工接種，已全數接種完畢。

    六、台大醫院配送20瓶，提供指揮中心委託研究計畫研究對象使用，已全數接種完畢。

    七、指揮中心另請台北榮總協助接種外交使節、因公務需求有必要出國者及代表國家出國運動選手疫苗接種事宜，目前約400人還未接種。

    指揮中心強調，針對上述指揮中心同意列冊施打對象，總計配送650瓶疫苗，目前已接種共計5400人次，尚未接種為1200人次。

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