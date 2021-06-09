為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市爆診所特權偷打 學者警告：可能讓COVAX不給疫苗

    台北市爆出某診所讓根本不在疫苗名冊、超過千名「志工」接種武漢肺炎疫苗，中研院學者馬徹直言，恐怕會影響後續COVAX平台供貨。（本報合成照）

    台北市爆出某診所讓根本不在疫苗名冊、超過千名「志工」接種武漢肺炎疫苗，中研院學者馬徹直言，恐怕會影響後續COVAX平台供貨。（本報合成照）

    2021/06/09 20:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗是國內控制疫情非常重要的物資，但卻頻有政治人物讓其親友特權接種，甚至台北市還將1150劑的疫苗撥給和台北市長柯文哲關係匪淺的某診所，讓超過1000名、根本不在名冊上的志工施打，專家警告，這些疫苗接種亂象，恐怕可能讓台灣失去繼續從COVAX先取得疫苗的機會。

    中研院基因體中心研究員馬徹指出，台灣當初採購的疫苗管道之一是COVAX平台，但之前菲律賓將COVAX平台發送的疫苗濫權給政客、權貴、富人等優先施打，真正需要的平民只能苦等，COVAX立刻大動作警告要取消預定要供應給菲國的數百萬劑疫苗。

    馬徹強調，現在全世界都在搶疫苗，台灣面臨的困境在於，即使下了訂單，但疫苗不一定可如期到貨，而且還受到中國巨大壓力，COVAX是台灣現階段可穩定取得疫苗的重要管道，目前台灣接種的AZ疫苗都是從COVAX平台取得，雖然台灣和菲律賓從COVAX取得疫苗的情況不盡相同，但台北市竟出現特權打疫苗醜聞，可能會影響COVAX評估未來是否仍願意優先供貨給台灣，「要說台北市害全國也不為過。」

    他進一步指出，疫苗需要排定接種順序，都是防疫考量的一環，像是將醫事人員、維持防疫量能的第一線國境檢查人員，還有高接觸分險工作者列為前三類，就是因為這些人員關乎防疫網的建置。

    但馬徹也指出，疫情已進入社區，目前確診死者平均年齡為72歲，且超過8成有慢性病史，他建議要將75歲以上、有慢性病史的長者往前挪動，「看到這些插隊的人，又想到很多人家中超過75歲長輩都還在癡癡地等，連幼稚園小朋友都知道不可插隊，只能用無恥又『礙國』來形容。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市某診所幫民眾偷打疫苗 柯文哲︰內部管控疏漏送政風處調查
    2021/06/09 16:16

    北市某診所幫民眾偷打疫苗 柯文哲︰內部管控疏漏送政風處調查
    211萬劑疫苗來了！莫德納跟AZ疫苗差異性、注意事項一次說明
    2021/06/09 15:46

    211萬劑疫苗來了！莫德納跟AZ疫苗差異性、注意事項一次說明
    全台確診地圖》北台疫情嚴峻 今新增案例9成在北北基桃
    2021/06/09 14:46

    全台確診地圖》北台疫情嚴峻 今新增案例9成在北北基桃
    死亡數仍高！ 本土+274例 新增死亡25例
    2021/06/09 14:15

    死亡數仍高！ 本土+274例 新增死亡25例
    黃珊珊認了配發武肺疫苗至診所 北市府說詞自相矛盾惹議
    2021/06/09 11:54

    黃珊珊認了配發武肺疫苗至診所 北市府說詞自相矛盾惹議
    211萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/09 10:10

    211萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    臺北市今日熱門
    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/09 17:17

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/09 17:31

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩
    2021/06/03 20:00

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩 影片

    遠端上課有怪聲音？ 貓咪爬腿上討拍「舒服到ㄎㄧㄤ掉」
    2021/06/03 17:00

    遠端上課有怪聲音？ 貓咪爬腿上討拍「舒服到ㄎㄧㄤ掉」 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播