北市爆診所特權偷打 學者警告：可能讓COVAX不給疫苗

台北市爆出某診所讓根本不在疫苗名冊、超過千名「志工」接種武漢肺炎疫苗，中研院學者馬徹直言，恐怕會影響後續COVAX平台供貨。（本報合成照）

2021/06/09 20:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗是國內控制疫情非常重要的物資，但卻頻有政治人物讓其親友特權接種，甚至台北市還將1150劑的疫苗撥給和台北市長柯文哲關係匪淺的某診所，讓超過1000名、根本不在名冊上的志工施打，專家警告，這些疫苗接種亂象，恐怕可能讓台灣失去繼續從COVAX先取得疫苗的機會。

中研院基因體中心研究員馬徹指出，台灣當初採購的疫苗管道之一是COVAX平台，但之前菲律賓將COVAX平台發送的疫苗濫權給政客、權貴、富人等優先施打，真正需要的平民只能苦等，COVAX立刻大動作警告要取消預定要供應給菲國的數百萬劑疫苗。

馬徹強調，現在全世界都在搶疫苗，台灣面臨的困境在於，即使下了訂單，但疫苗不一定可如期到貨，而且還受到中國巨大壓力，COVAX是台灣現階段可穩定取得疫苗的重要管道，目前台灣接種的AZ疫苗都是從COVAX平台取得，雖然台灣和菲律賓從COVAX取得疫苗的情況不盡相同，但台北市竟出現特權打疫苗醜聞，可能會影響COVAX評估未來是否仍願意優先供貨給台灣，「要說台北市害全國也不為過。」

他進一步指出，疫苗需要排定接種順序，都是防疫考量的一環，像是將醫事人員、維持防疫量能的第一線國境檢查人員，還有高接觸分險工作者列為前三類，就是因為這些人員關乎防疫網的建置。

但馬徹也指出，疫情已進入社區，目前確診死者平均年齡為72歲，且超過8成有慢性病史，他建議要將75歲以上、有慢性病史的長者往前挪動，「看到這些插隊的人，又想到很多人家中超過75歲長輩都還在癡癡地等，連幼稚園小朋友都知道不可插隊，只能用無恥又『礙國』來形容。」

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