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    首頁　>　臺北市

    北市診所偷打疫苗 綠委批北市府是特權派發疫苗

    民進黨立委洪申翰批評台北市府是特權派發疫苗。（資料照）

    民進黨立委洪申翰批評台北市府是特權派發疫苗。（資料照）

    2021/06/09 19:48

    〔記者簡惠茹／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市好心肝診所遭爆未按照施打順序，開放一般民眾接種疫苗，被懷疑是消耗疫苗，民進黨立委洪申翰對此表示，很難不讓人懷疑，這事件不只是醫療機構「特權施打」，也不是基層「誤信」好心肝，而是北市府本來就會「特權派發疫苗」，他要求中央跟地方政府，對於這些特權濫權行為嚴查嚴罰。

    洪申翰表示，COVID-19疫苗接種計畫中，指揮中心根據防疫的需求跟風險高低，規劃出疫苗施打的優先順序，再往下，就是兩個關鍵的環節，「造冊及施打」，造冊是施打對象所屬的單位或管轄的主管機關來作業，機關或單位完成造冊後，中央政府所屬的造冊單位，要回報給疾管署，在地方，就是回報給縣市政府的衛生局，而施打則由COVID-19 合約院所之醫療院所來進行。

    洪申翰指出，好心肝診所為何可以讓這麼多人透過關係就可以施打？今天下午台北市副市長黃珊珊說了，這些施打的數以百計的「志工」，根本不在好心肝報給衛生局的造冊名單中，所以這是醫療機構不按造冊名單「特權施打」。

    洪申翰表示，但更奇怪的是，市府說這是0602專案，專門開放讓診所打自己的醫護人員，不開放給其他人來打，但明明好心肝報上去自己的醫護工作人力只有101人，第一次已跟衛生局拿了15瓶，一瓶約可打10人，15瓶照理來說已可打150人，早以足夠好心肝的醫護打，為何好心肝後來來電說要再100瓶，北市府就給他？

    洪申翰認為，黃珊珊說這是衛生局基層基於對診所的信任，而產生的「誤信」，這說法真的完全講不通，這個0602專案明明是給診所自己打自己的醫護，第一批給的疫苗明明已足夠打好心肝所有的醫護，而且還超過，衛生局到底為何再給他第二批100瓶？這專案明明就是只給診所自己的醫護打而已，這跟信不信任哪有關係。

    洪申翰說，好心肝擺明不是要在這個專案的目的下，去作假誆騙衛生局，而是知道可以完全不用理會專案名目，大搖大擺地向衛生局索取疫苗，北市府也會給，而北市衛生局最後還真的給了，這很難不讓人懷疑，這事件不只是醫療機構「特權施打」，也不是基層「誤信」好心肝，而是北市府本來就會「特權派發疫苗」。

    洪申翰指出，所以現在要問的是，還有多少診所跟醫療機構，用這種不符合規範跟名目的方式要到疫苗來打？北市府對於手上疫苗的管控，是否根本沒照指揮中心的規範來做，而早已失控？

    此外，洪申翰表示，雲林縣長的哥哥之所以可以這麼快就能打到疫苗，爲什麼？很簡單，因為縣府把縣長的哥哥放進造冊名單中，根本不管縣長哥哥是在指揮中心優先施打順序的哪一類裡，縣長哥哥張榮味5月底剛出獄，請問他是醫事人員？還是防疫人員？還是高接觸風險第一線工作人？兩者都不是，這就是雲林縣政府不甩優先順序的「特權造冊」。

    洪申翰表示，國家的疫苗政策，涉及總體防疫策略及公平性，在還有這麼多該優先施打的群體還未施打前，這些特權濫權行為，都在破壞大眾對中央與地方政府防疫的信任，他要求中央跟地方政府，對於這些特權濫權行為，不分黨派，在每一個環節一定要嚴查嚴罰，如果放任，這將造成防疫工作非常大的失序和漏洞，這代價將是由整個社會來承擔。

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