柯市府疏失？診所偷打疫苗？比對時間序 議員：發現驚人事實

台北市這間診所8日深夜內外都聚集不少人排隊等著打疫苗，面對記者詢問卻謊稱是做檢查，今早又改口稱是施打肺炎鏈球菌疫苗，卻被爆料，這些人漏夜排隊打的就是武漢肺炎AZ疫苗。（資料照，記者邱芷柔攝）

2021/06/09 19:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市好心肝診所遭爆未按照施打順序，開放一般民眾接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，有議員質疑是市府消耗疫苗；台北市長柯文哲今天（9日）下午坦言此事有所疏漏，「這種事情直接認錯就好，我們在管控上有問題」；市議員簡舒培比對時間序，發現柯文哲6月7日曾將疫苗打不完甩鍋給醫護不想打AZ疫苗，還嗆不打就繳庫，結果當天市府就給了這間診所15瓶疫苗，隔天又撥出100瓶，質疑「柯文哲不可能不知道」此事。

不過，中央日前配發台北市14.1萬劑疫苗，柯文哲7日坦承還有6900劑沒打，卻推託說是醫院醫護觀望，不想打AZ疫苗，還揚言不打就繳回市庫，引發基層診所醫療人員不滿，基層醫護人員直呼，根本被當空氣，三度向台北市政府衛生局造冊，還沒打到，如今卻爆出市府給特定診所疫苗，台北市醫師公會質疑北市府漠視基層醫療人員。

台北市副市長黃珊珊今說明，6月7日配了15瓶給這間診所，8日診所又說有更多需求，盼能分到100瓶，「衛生局同仁」依照需求，再撥100瓶，總共撥115瓶；柯文哲則坦言有所疏漏，並說將送政風處調查，不能「台北市衛生局一個股長就能決定配給誰」。

簡舒培表示，柯文哲7日甩鍋稱醫護不想打AZ疫苗，還嗆說不打就繳庫，但當天北市府竟送15瓶給某診所，8日又送100瓶，這不是為了幫柯文哲收拾善後是什麼？質疑柯不可能不知道此事，如今把責任推給衛生局基層，讓衛生局同仁變替死鬼，也沒有對打不到的基層醫護道歉，「柯到底要擺爛和甩鍋到什麼時候？」

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