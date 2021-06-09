支持莫德納給專責醫護施打 柯文哲：疫苗不要拿去「當人情」

柯文哲今天表示，原則上莫德納疫苗留給照顧防疫專責病房的人打，沒有打疫苗不要照顧病房，莫達納發給各醫院，各醫院要管控，不要拿去當人情，讓過去沒打AZ的人快打。（北市府提供）

2021/06/09 18:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今（9）日下午市府武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫記者會被媒體問及，新北市、高雄市政府已表態，希望要將首批莫德納疫苗留給過去無法打的醫護施打？柯文哲回應，原則上照顧防疫專責病房的人打，那還是有一定死亡率，沒有打疫苗不要照顧病房，莫達納發給各醫院，各醫院要管控，不要拿去當人情，還是照顧第一線、防疫專責病房醫護人員，讓過去沒打AZ的人快打。

但柯文哲也說，目前莫德納是直接分配給醫院，坦白講還是第一類人員打，至於他們怎麼打，他不曉得，應該按照中央標準，「到現在為止還沒打AZ的人應該打」。

媒體問及，這批莫德納疫苗直接中央分配，不經過台北市政府，是否洽當？有無潛在問題？柯文哲說，這也是問題，他知道中央困境是「不確定疫苗何時進口」，「生產線」（指施打疫苗）從頭到尾很難設計，不能說準備打5萬人容量疫苗才來1萬劑。

柯文哲說，所以台北市設定，醫院打第一線，超過部分是12區健康中心、加上打疫苗的合約醫院，量更多就開放花博、小巨蛋等大型場館，所以「我當時很生氣你們醫院不打、AZ不打 沒有打完，莫德納不給你」、「你by pass我，其實醫院也不怕柯文哲啊」，很多還問題，他沒有特別意見，事情做好就好，主要問題還是疫苗不夠，疫苗很少變很少稀有資源，會斤斤計較。

針對台北市醫院配分到的莫德納疫苗數量，柯文哲指出，中央直接發送給醫院，可以理解中央也面臨不確定疫苗何時進來的困境；坦白說疫苗生產線從頭到尾很難去設計，因恐遇到預計準備5萬人施打容量，卻只拿到1萬劑疫苗的情況。

柯文哲說，他一開始的規畫，醫院協助第一線醫護人員施打，若施打地點不夠還有12個健康中心及北市合約醫院，再不行量太多就開放大型場館，如先前規畫的花博、小巨蛋等。

對於為何北市基層醫護還沒打到？造冊或那裡出問題？柯文哲示意由衛生局回應，官員說，基層診所醫事人員、行政人員，就是這波「0602專案」施打對象，醫事人員造冊是由衛生局依照醫事人員職登系統之人員名冊，按照每一區診所所在位置，媒合最近施打點，有聯合醫院中興、和平、忠孝、仁愛、陽明及台大癌醫6處就近施打。

台北市衛生局說，醫事人員6月2日至4日施打，名冊造好後，透過醫師公會、牙醫師公會通知醫事人員施打，診所行政人員造冊施打也透過醫師公會、中醫師公會等造冊、通知施打，診所政人員在6月7日、8日施打。

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