為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    支持莫德納給專責醫護施打 柯文哲：疫苗不要拿去「當人情」

    柯文哲今天表示，原則上莫德納疫苗留給照顧防疫專責病房的人打，沒有打疫苗不要照顧病房，莫達納發給各醫院，各醫院要管控，不要拿去當人情，讓過去沒打AZ的人快打。（北市府提供）

    柯文哲今天表示，原則上莫德納疫苗留給照顧防疫專責病房的人打，沒有打疫苗不要照顧病房，莫達納發給各醫院，各醫院要管控，不要拿去當人情，讓過去沒打AZ的人快打。（北市府提供）

    2021/06/09 18:43

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今（9）日下午市府武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫記者會被媒體問及，新北市、高雄市政府已表態，希望要將首批莫德納疫苗留給過去無法打的醫護施打？柯文哲回應，原則上照顧防疫專責病房的人打，那還是有一定死亡率，沒有打疫苗不要照顧病房，莫達納發給各醫院，各醫院要管控，不要拿去當人情，還是照顧第一線、防疫專責病房醫護人員，讓過去沒打AZ的人快打。

    但柯文哲也說，目前莫德納是直接分配給醫院，坦白講還是第一類人員打，至於他們怎麼打，他不曉得，應該按照中央標準，「到現在為止還沒打AZ的人應該打」。

    媒體問及，這批莫德納疫苗直接中央分配，不經過台北市政府，是否洽當？有無潛在問題？柯文哲說，這也是問題，他知道中央困境是「不確定疫苗何時進口」，「生產線」（指施打疫苗）從頭到尾很難設計，不能說準備打5萬人容量疫苗才來1萬劑。

    柯文哲說，所以台北市設定，醫院打第一線，超過部分是12區健康中心、加上打疫苗的合約醫院，量更多就開放花博、小巨蛋等大型場館，所以「我當時很生氣你們醫院不打、AZ不打 沒有打完，莫德納不給你」、「你by pass我，其實醫院也不怕柯文哲啊」，很多還問題，他沒有特別意見，事情做好就好，主要問題還是疫苗不夠，疫苗很少變很少稀有資源，會斤斤計較。

    針對台北市醫院配分到的莫德納疫苗數量，柯文哲指出，中央直接發送給醫院，可以理解中央也面臨不確定疫苗何時進來的困境；坦白說疫苗生產線從頭到尾很難去設計，因恐遇到預計準備5萬人施打容量，卻只拿到1萬劑疫苗的情況。

    柯文哲說，他一開始的規畫，醫院協助第一線醫護人員施打，若施打地點不夠還有12個健康中心及北市合約醫院，再不行量太多就開放大型場館，如先前規畫的花博、小巨蛋等。

    對於為何北市基層醫護還沒打到？造冊或那裡出問題？柯文哲示意由衛生局回應，官員說，基層診所醫事人員、行政人員，就是這波「0602專案」施打對象，醫事人員造冊是由衛生局依照醫事人員職登系統之人員名冊，按照每一區診所所在位置，媒合最近施打點，有聯合醫院中興、和平、忠孝、仁愛、陽明及台大癌醫6處就近施打。

    台北市衛生局說，醫事人員6月2日至4日施打，名冊造好後，透過醫師公會、牙醫師公會通知醫事人員施打，診所行政人員造冊施打也透過醫師公會、中醫師公會等造冊、通知施打，診所政人員在6月7日、8日施打。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全民緊盯疫苗接種公平性 盧秀燕：造冊有資格者才能打
    2021/06/09 18:37

    全民緊盯疫苗接種公平性 盧秀燕：造冊有資格者才能打
    柯文哲：中央配發5.4萬人次疫苗 北市打到5.7萬
    2021/06/09 18:05

    柯文哲：中央配發5.4萬人次疫苗 北市打到5.7萬
    BNT、嬌生疫苗進度？ 指揮中心：有些已在雙邊對談
    2021/06/09 17:24

    BNT、嬌生疫苗進度？ 指揮中心：有些已在雙邊對談
    挨批疫苗施打太慢 柯文哲稱：800瓶是中央寄放在北市
    2021/06/09 17:14

    挨批疫苗施打太慢 柯文哲稱：800瓶是中央寄放在北市
    8旬老人、醫護優先打疫苗可降低死亡率 陳時中：這些人已在名單內
    2021/06/09 17:04

    8旬老人、醫護優先打疫苗可降低死亡率 陳時中：這些人已在名單內
    屏東獲配1800劑莫德納疫苗 下午收到馬上開打
    2021/06/09 17:03

    屏東獲配1800劑莫德納疫苗 下午收到馬上開打
    臺北市今日熱門
    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/09 17:17

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/09 17:31

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩
    2021/06/03 20:00

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩 影片

    染疫者請不用擔心！ 武漢肺炎病患錄下自白 溫暖鼓勵病友
    2021/06/02 20:00

    染疫者請不用擔心！ 武漢肺炎病患錄下自白 溫暖鼓勵病友 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播