壹電視攝影猝死確診 工會盼媒體第一線優先打疫苗

壹電視攝影師猝逝確診，公司人員緊急快篩。壹電視工會、全國傳播媒體產業工會及立委賴香伶呼籲中央流行疫情指揮中心，研議將高風險的媒體工作者列入優先施打疫苗，並定期快篩。（資料照）

2021/06/09 18:10

〔記者陳昀／台北報導〕年代壹電視7日爆出棚內攝影在公司大樓廁所身亡，事後採檢確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），壹電視今天緊急設立快篩站，已逾10人陽性。民眾黨立委賴香伶下午邀壹電視工會、全國傳播媒體產業工會召開線上記者會，呼籲中央流行疫情指揮中心研議將高風險的媒體工作者列入優先施打疫苗順序並定期快篩。

壹電視工會副理事長鄭一平指出，目前快篩陽性的對象分佈部門廣泛，包含主播、記者、行政、動畫師等人，且公司也無法確實做到分艙分流，電視台的工作型態不可能控制人員停留在同一樓層，公司處置作為更是完全不透明，員工得知的資訊竟得從其他媒體獲得，因此工會希望公司成立指揮中心，定時公告處理狀況；他也盼勞動局啟動職業安全檢查，才讓員工凌晨1點下班身亡、直到清晨6點才被發現。

鄭一平說，壹電視還有300多人待篩檢，只要有一人確診，不曉得多少人要被匡列，2家電視台恐因此停擺，請NCC出面協助妥處，不要讓觀眾收視權利受損；他提及，第一線媒體無論是三級警戒或未來可能升至四級，都還是要在外面跑新聞，記者很可能在不知情狀況下染疫，盼指揮中心思考將媒體第一線納入疫苗接種。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷說，三級警戒期間記者的新聞工作還在持續，第一線包含文字、攝影、SNG工程人員等人都有接觸感染風險，大家都不希望因為工作成為破口，媒體工作者在印度及美國部分州都被列入第一線高風險人員，「我們是有工作需求，不是到處趴趴走。」

嚴文廷說，CDC公布的最新優先施打順序中，第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」中包含通訊、傳播類別，電視台是否列入？有哪些人員符合項目？主管機關應該清楚說明定義以供遵循，或協助以其他方式分流，畢竟疫情一直在蔓延中。

賴香伶認為，媒體工作者在第一線提供國人防疫資訊，很難主張「退避權」，應列為疫苗優先施打對象並提供定期篩檢，衛福部、勞動部、NCC應該儘速考量此事，特別各家媒體企業必須有這種認知和自我要求，也建議企業儘速成立指揮中心平台、列入工會代表，擬定疫情通報、後送、啟動程序的SOP。

賴香伶直言批評，指揮中心對企業快篩還是慢半拍，從京元電引發的科學園區、工業區快篩站設置，還是沒辦法讓企業自設快篩站，快篩站必須由醫事人員負責，但企業有沒有資源能媒合？這次壹電視染疫事件是由台北市政府來壹電視樓下設置快篩站，隔壁公司人員會不會擔心？應該讓高風險工作者進行定期快篩。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法