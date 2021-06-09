北市診所違規私打疫苗 里長氣憤：市府讓我們情何以堪

台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

2021/06/09 18:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市好心肝診所被本報踢爆私自打疫苗，台北市政府今日下午召開記者會出面說明，將開罰200萬元並取消合約診所資格。台北市文山區華興里長陳峙穎大罵北市府避重就輕，不只把責任甩鍋給衛生局股長，陳峙穎不滿說，基層里長每天接民眾電話問何時可以打疫苗、甚至謾罵里長，現在卻爆出亂發疫苗的事情，「市府讓我們情何以堪！」

陳峙穎指出，1至3類還有許多人員沒施打疫苗，且施打的造冊一片混亂，但衛生局撥給好心肝診所115瓶疫苗，就是1千多人份的疫苗，難道不用事先造冊嗎？打電話講需求就這樣亂撥，等到被踢爆才要調查，還把責任甩鍋給衛生局股長。

陳峙穎語氣無奈說，基層里長每天接到數10通民眾的電話，詢問何時可以施打疫苗、甚至謾罵里長沒有積極爭取，他也只能耐心跟民眾解釋說明施打順序，承受民眾的焦慮與情緒，現在卻爆出這種亂發疫苗、不照規定順位打疫苗的事情，市府讓我們情何以堪。

今日下午看完市府記者會後，陳峙穎氣憤說，「真的超怒！市府完全避重就輕」，市府講的都是股長的錯，但他不相信股長敢做這樣的決策，「跟市府周旋這麼久，打死我都不信」，市府的說法讓人難以信服。

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