壹電視員工猝逝確診 NCC：爭取媒體優先施打疫苗

壹電視攝影師猝逝確診，員工緊急快篩。（資料照）

2021/06/09 18:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕壹電視攝影員工猝死確診，工會除了批評公司資訊不透明，也呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應主動介入媒體業防疫作為檢視。對此，NCC說，媒體採訪應遵守指揮中心日前所提指引，另也會協助爭取列疫苗優先施打對象。

NCC說，對於新聞媒體從業工作人員，站在第一線為民眾獲取相關防疫資訊，提醒採訪時要注意自身安全，而媒體公司也應要強化第一線人員安全防護。

對於採訪相關防疫措施，NCC說，指揮中心在5月20日時提出「記者採訪注意事項」，防疫指引應以指揮中心為主，而NCC也已聯繫公會及各個傳播事業，務必要遵守防疫指引。

指揮中心訂定指引包括：

一、以供訊或推派代表採訪，避免群聚風險。

二、確認當面採訪對象無症狀，且非居家檢疫／隔離者或確診者。

三、若曾接觸確診者15分鐘以上，請留家中自我隔離，等候衛生單位通知，無立即就醫需求物離開住所。

四、禁止進入或靠近醫療院所、集中檢疫所、篩檢地區或已公布確診個案可傳染期內公開場所等地區採訪，以減少感染風險。

五、有症狀者請暫停採訪工作。

六、採訪時，請徹底落實個人防疫，室外及室內保持社交距離，全程配戴口罩，並配合各單位防疫措施。

七、受訪者應配戴口罩。

八、麥克風等採訪工具應隨時清消。

至於疫苗施打部分，NCC指出，第一階段，通訊傳播關鍵基礎網路維持運轉的人力，已列入第7類維持國家安全及社會機能正常運作者；而第二階段，其他非關鍵基礎網路維持運轉，但又是通傳事業第一線從業人員，如櫃檯人員、維修人員、媒體記者等，也會行文建議指揮中心協助爭取列為優先施打對象。

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