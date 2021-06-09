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    首頁　>　臺北市

    謠言終結站》台北市民領紓困金不用審查？查核中心：錯誤訊息

    網路上流傳一則訊息表示，因應台北市疫情急難紓困，戶籍在台北的民眾只要將身分證與存摺上傳至台北通，不用經過審查，就能領到錢。對此，事實查核中心表示，申請紓困金需經過相關單位審查。（圖片擷取自「台灣事實查核中心」）

    網路上流傳一則訊息表示，因應台北市疫情急難紓困，戶籍在台北的民眾只要將身分證與存摺上傳至台北通，不用經過審查，就能領到錢。對此，事實查核中心表示，申請紓困金需經過相關單位審查。（圖片擷取自「台灣事實查核中心」）

    2021/06/09 20:01

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，許多人因此失去工作或被迫放無薪假，政府也提出紓困措施。近日網路流傳消息宣稱，因應台北市疫情急難紓困，戶籍在台北的民眾只要將身分證與存摺上傳至台北通，不用經過審查，就能領到錢。對此，台灣事實查核中心表示，有需求且符合情況的台北市民，可在「台北市政府市民服務大平臺」申請，經過相關審查後，即可領取紓困金，網傳消息是錯誤的。

    根據「台灣事實查核中心」指出，近日在社群平台與通訊軟體上流傳一則訊息表示，「台北市疫情急難抒困 只要戶籍在臺北市在臺北通上傳身分証 存摺 直接發放一個人3000，不審財稅，以家庭為單位申請，兩人以上最多補助6000。」並訊息最後還附上台北市政府市民服務大平台的網址。

    對此，台北市社會局急難救助科表示，在此次的疫情紓困中，確實有提供給因疫情失業或是生活陷入困難的台北市民「急難救助」，以中低收入戶生活費標準為主，補助的金額為單身者3000元、家戶者最多給6000元。只要符合上述情況的台北市民都可以申請，但審查單位如各區公所、社福中心，會依據申請者的財税資料、是否符合生活困難、家庭有急困情況等，審查合格者才會撥款，並非傳言所說「直接上傳身分證、存摺，就會發放金錢」。

    此外，針對傳言中申請者須在台北通上申請補助，急難救助科表示，為了避免疫情期間群聚造成感染，目前以線上申請為主，有需求的民眾可以在市民服務大平臺「申請網頁」中填寫相關資料，上傳金融存摺簿、身分證、相關證明，線上申請。目前開放平台僅有「市民服務大平臺」，並不是「台北通」。

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