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    疫苗預約平台何時啟用 政院︰視疫苗抵台情況

    行政院由政務委員唐鳳規畫的「疫苗接種預約平台」將在6月中旬建置完成並在相關的平台上架。（資料照）

    行政院由政務委員唐鳳規畫的「疫苗接種預約平台」將在6月中旬建置完成並在相關的平台上架。（資料照）

    2021/06/09 16:52

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院由政務委員唐鳳規畫的「疫苗接種預約平台」將在6月中旬建置完成並在相關的平台上架，同時也有專門網站可進行預約，網址為1922.gov.tw。至於線上預約平台何時正式啟用，行政院官員今天下午受訪表示，將視疫苗抵台的情況。

    本土疫情嚴峻，政府目前正積極透過各種管道爭取更多疫苗，不過，由於各國都在搶疫苗，實際供貨仍有其不確定性，行政院長蘇貞昌今天下午在臉書表示，政府會儘速讓更多民眾獲得疫苗保護、儘快讓受疫情衝擊的國人領到紓困現金。

    行政院安排明天召開的院會進一步討論疫情的發展，以及紓困4.0首波執行進度。

    行政院目前規畫，「疫苗接種預約平台」為某一週有大規模疫苗可施打時，前一週先行預約的模式，預計6月中會先在健保快易通APP中，先加上免疫接種相關功能，並在App Store、Google Play等平台上架。

    此外，6月底預計四大超商與藥局也可預約接種疫苗，預約方式與口罩實名制相同。

    政院官員今天表示，這波日本捐贈的124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，以及昨天開始施打的莫德納（Moderna）疫苗，相關施打對象都已造冊，尚無須動用疫苗接種預約平台。

    官員指出，疫苗接種預約平台將在6月中旬建置完成，但啟用時間將視疫苗抵台的情況。另也有官員表示，啟用時間將待有大量施打對象，也就是開放所有診所、衛生所、接種站全面性施打疫苗時啟用，但正式啟用前10天將與醫院、診所等原有的預約系統對接，避免同時使用雙系統造成困擾，同時也會讓相關人員熟悉系統後端操作。

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