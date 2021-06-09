壹電視紅區快篩166人10陽性 北市府已規劃對面大樓為黃區

壹電視員工開始篩檢，檢驗陰性可離開，檢驗陽性直接上防疫專車。（記者陳奕全攝）

2021/06/09 16:42

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今天下午於防疫記者會證實，目前為止快篩壹電視166人，有10位快篩陽性，預計今天下午4點完成，晚上會得知快篩結果，但壹電視劃分有確診者死亡的紅區、對面大樓黃區，若紅區狀況不佳，就會開始快篩黃區。

壹電視等媒體提問，目前多少企業申請內部快篩、量能是否夠？黃珊珊表示，企業可以自己找醫院快篩，台北市政府會協助後送防疫專責旅館，陽性患者接到專責醫院，目前為止企業可找醫院合作。

黃珊珊說，今天壹電視出現確診案例，才會啟動台北市政府第四隊快篩隊，今天有2隊在環南市場、1隊在剝皮寮，今天出動到壹電視的人力，是由台北市立聯合醫院各園區支援同仁一起處理快篩，量能會隨篩檢對象、次數擴增，比較大問題是要排順序。

至於壹電視預計快篩幾天、造冊人數？黃珊珊說，壹電視造冊是160人，目前是166人快篩中有10位陽性，希望今天下午4點做完快篩，晚上會看到結果。

但她說，今天先將公司內部確診死亡那一棟列為紅區，對面一棟列為黃區，若紅區快篩狀況不好，就會開始快篩黃區，如果黃區狀況不佳，對面一棟可能當作綠區，分區分類管制，並呼籲心急的同仁直接到快篩站，北市府可以用防疫巴士載去快篩站，即不用經過造冊程序。

至於環南市場快篩狀況，黃珊珊說，環南市場168位快篩，全部陰性。

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