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    首頁　>　臺北市

    疫苗已打74萬劑北市最多 不良事件增5例都是女性

    指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    2021/06/09 16:31

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種量已逾74.3萬人次，以台北市打14萬劑最多。中央流行疫情指揮中心表示，今日再新增5例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，為10幾歲至40幾歲的女性，其中，有人打完6天後視力模糊。

    指揮中心發言人莊人祥說明，新增21例疫苗接種後不良事件，其中5例是疑似嚴重不良事件。

    1例為接種後當天出現發燒、頭痛、噁心、肌肉痠痛及關節痛，約2天後緩解，接種後6天後再發生相同症狀，但新增視力模糊、腹痛、喘與眼睛痛而就醫，並收治住院診治，檢測到血小板數稍低，深層靜脈栓塞的D-dimer（纖維蛋白分解產物）數值異常，目前狀況穩定，已出院，持續門診追蹤。

    1例為接種後3天出現 左下肢麻木感，後續因麻木感持續並延伸到左右臂而就醫，已安排相關檢查，持續門診追蹤。

    1例為接種後當天出現發燒、頭暈、冒冷汗、喘，頭痛、全身肌肉痠痛等症狀，但隔日喘的症狀未緩解且四肢出現皮疹而至急診就醫，疑似過敏反應，目前已無不適。

    1例為接種後隔日出現注射部位出現紅腫而就醫通報。

    1例為接種後3天出現呼吸喘、全身與四肢瘀青而就醫，檢測到血小板數正常範圍，D-dimer值異常，目前瘀青症狀已較消退，持續門診追蹤。

    另有1例5月31日通報個案因單側眼睛腫脹與閉眼與睜眼不適等症狀而就醫，疑似視神經乳頭水腫，後續未改善而收治住院診治，因此不良事件歸類由通報單位從非嚴重調整至嚴重不良事件。

    目前疫苗接種後不良事件累計已達985例，其中，896為非嚴重事件、89例為疑似嚴重不良事件。

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