北市某診所幫民眾偷打疫苗 柯文哲︰內部管控疏漏送政風處調查

柯文哲坦言有所疏漏，外面說要多少我們就給多少這不對，將送政風處調查，不能一個台北市衛生局一個股長就能決定配給誰。（北市府提供）

2021/06/09 16:16

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市有診所遭爆未按照施打順序，開放一般民眾接種疫苗，被懷疑是消耗疫苗，遭議員齊聲批評台北市疫苗亂象多，更質疑北市府是否僅給特定診所，台北市長柯文哲坦言有所疏漏，外面說要多少我們就給多少這不對，將送政風處調查，不能台北市衛生局一個股長就能決定配給誰。

針對北市府疏失，副市長黃珊珊表示，相關同仁接到診所提出的需求，沒有加以查核也沒有進行相關瞭解，對於內容裡對方的施打對象未加以查核，這部分可能涉及不法的部分，將移送政風處調查，若有不法情事將依法究辦。

黃珊珊指出，比較重要的是疫苗管控，尤其是開放給診所的部分，將有更完整的規範，將把核定的權限提高至副局長，預約的部分，大規模預約都必須公開透明，將來會公開透明，告訴大家施打順序。

柯文哲表示，內部管控有疏漏，該調查就會調查，外面說要多少我們就給多少這不對，包含簽核，不應該一個股長就把疫苗送出去，該送政風檢查、內部調查的我們都會處理。

黃珊珊指出，第一天該診所有15瓶造冊，77人施打，造冊人員施打過，後來又分給志工、肝病基金會相關志工，共施打了1113人，一大部分不符名單，北市府將處最高罰緩200萬元，並取消預約合作診所資格。

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