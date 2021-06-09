為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市某診所幫民眾偷打疫苗 柯文哲︰內部管控疏漏送政風處調查

    柯文哲坦言有所疏漏，外面說要多少我們就給多少這不對，將送政風處調查，不能一個台北市衛生局一個股長就能決定配給誰。（北市府提供）

    柯文哲坦言有所疏漏，外面說要多少我們就給多少這不對，將送政風處調查，不能一個台北市衛生局一個股長就能決定配給誰。（北市府提供）

    2021/06/09 16:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市有診所遭爆未按照施打順序，開放一般民眾接種疫苗，被懷疑是消耗疫苗，遭議員齊聲批評台北市疫苗亂象多，更質疑北市府是否僅給特定診所，台北市長柯文哲坦言有所疏漏，外面說要多少我們就給多少這不對，將送政風處調查，不能台北市衛生局一個股長就能決定配給誰。

    針對北市府疏失，副市長黃珊珊表示，相關同仁接到診所提出的需求，沒有加以查核也沒有進行相關瞭解，對於內容裡對方的施打對象未加以查核，這部分可能涉及不法的部分，將移送政風處調查，若有不法情事將依法究辦。

    黃珊珊指出，比較重要的是疫苗管控，尤其是開放給診所的部分，將有更完整的規範，將把核定的權限提高至副局長，預約的部分，大規模預約都必須公開透明，將來會公開透明，告訴大家施打順序。

    柯文哲表示，內部管控有疏漏，該調查就會調查，外面說要多少我們就給多少這不對，包含簽核，不應該一個股長就把疫苗送出去，該送政風檢查、內部調查的我們都會處理。

    黃珊珊指出，第一天該診所有15瓶造冊，77人施打，造冊人員施打過，後來又分給志工、肝病基金會相關志工，共施打了1113人，一大部分不符名單，北市府將處最高罰緩200萬元，並取消預約合作診所資格。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市某診所疫苗「大部分接種人員不合規定」市府重罰200萬
    2021/06/09 15:57

    北市某診所疫苗「大部分接種人員不合規定」市府重罰200萬
    診所深夜武肺疫苗大放送？ 指揮中心︰若違法就開罰
    2021/06/09 15:26

    診所深夜武肺疫苗大放送？ 指揮中心︰若違法就開罰
    黃珊珊認了配發武肺疫苗至診所 北市府說詞自相矛盾惹議
    2021/06/09 11:54

    黃珊珊認了配發武肺疫苗至診所 北市府說詞自相矛盾惹議
    北市診所稱打肺炎鏈球菌疫苗 林靜儀爆：打的是AZ、已蓋接種章
    2021/06/09 10:23

    北市診所稱打肺炎鏈球菌疫苗 林靜儀爆：打的是AZ、已蓋接種章
    臺北市今日熱門
    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/09 16:17

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/09 15:49

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩
    2021/06/03 20:00

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩 影片

    染疫者請不用擔心！ 武漢肺炎病患錄下自白 溫暖鼓勵病友
    2021/06/02 20:00

    染疫者請不用擔心！ 武漢肺炎病患錄下自白 溫暖鼓勵病友 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播