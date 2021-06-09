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    首頁　>　臺北市

    輪到你、再去打！疫苗接種爆特權 蔡英文：請執行單位依序施打

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨線上中常會中強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。（資料照）

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨線上中常會中強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。（資料照）

    2021/06/09 16:14

    〔記者楊淳卉／台北報導〕近日疫苗施打爆發特權、施打效率質疑，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨線上中常會中強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。

    蔡英文表示，現階段的疫情依然嚴峻，關於紓困、疫苗、防疫，仍然是施政的重點。紓困最重要的就是救急，她要拜託大家，這是人民的救命錢，不論是行政團隊或立院黨團，務必要讓紓困工作快速，而且周延。她看到很多黨公職協助民眾申請補助，後續紓困的推動情況，請大家隨時幫我們注意實施情況，有不足的地方，也請行政院隨時補強。

    蔡英表示，關於疫苗供給和施打，上週大家看到，在全球疫苗供貨緊張的情況下，我們還是努力透過外交管道，跟美、日爭取了緊急供應將近200萬劑。國產疫苗的部分，她要再次強調，安全、有效，是疫苗上市的基本條件，尊重科學證據，有一分證據、說一分話。這不僅是政府的責任，也希望社會大眾都抱持這樣的態度。

    蔡英文指出，另外，我們也注意到，近期的疫苗施打，有些對特權，以及施打效率的質疑。她要強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。我們是執政黨，更要做表率，請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打。

    蔡英文指出，關於防疫，她陸續與一些縣市長交換過意見，並了解他們需要中央協助的地方。在今天的中常會中，她也要謝謝執政縣市長，無論在建置篩檢站，或施打疫苗，都展現效率，減少中央很多防疫上的壓力。

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