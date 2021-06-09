端節國道單一費率變相鼓勵自駕返鄉？高公局：可抑制通行量

端午連假國道中長途通行費較優惠變相鼓勵自駕返鄉？高公局表示，單一費率可減少國道通行量，無鼓勵民眾出門。（資料照）

2021/06/09 16:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全國疫情三級警戒持續延長，但日前陸續發現陽明山、日月潭、北海岸等地停車場出現大批車輛，而本周就是端午節連續假期，有民眾投訴此次國道疏運措施採單一費率收費，行駛中長程的通行費比平常還便宜，質疑是鼓勵民眾自駕出遊。對此，交通部高速公路局長趙興華表示，過往實施單一費率，有抑制國道通行量的效果，絕無鼓勵民眾出門。

為減少民眾移動過程群聚，及不鼓勵返鄉、出遊，交通部已要求台鐵、高鐵、中長途國道客運每車搭乘率不得超過20%，不過在自駕方面並無任何管理措施，民眾陳先生投訴，這次端午連假國道還實施單一費率，行駛中長途通行費會比較便宜，變相鼓勵民眾自駕返鄉，建議應提高通行費來減少民眾出遊意願。

國道實施單一費率時，沒有每日20公里免費里程、長途折扣，但每公里通行費採75折計算，小型車每公里0.9元、大型車1.12元、聯結車1.35元；平時通行費有20公里免費里程，小型車每公里1.2元、大型車1.5元、聯結車1.8元，超過200公里時有75折長途折扣。

根據計算，端午連假期間單程從台北（圓山）行駛至新竹（光復路）通行費63.3元，較平常貴2.9元；行駛至台中（台灣大道）通行費138.1元，較平常便宜22.6元；行駛至台南（永康）通行費263.5元，省37.3元；行駛至高雄（九如、建國路）295.9元，省37.4元。

趙興華表示，單一費率是較公平的收費標準，雖然中長途的通行費會比較便宜，但過往實施單一費率時，國道整體交通量都有略微下跌幾個百分比；這次端午連假因國內疫情嚴峻，不僅不鼓勵民眾返鄉，也不希望短途出遊，所以評估後才決定實施單一費率，沒有每日20公里免費里程，短途會明顯減少。

至於是否考慮提高通行費來減少民眾外出，趙興華表示，已有討論評估過，但物流業、貨運業、客運業日子都不好過，如果調高通行費對這些業者來說更會增加營運成本。另外，目前國道通行量已大幅減少，本週日（6月6日）較過往減少逾60%，僅41百萬車公里，創下國道計程收費實施以來的最低紀錄。

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