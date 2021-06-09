她秀出N95口罩壓痕「只喝2口水、狂憋尿」 網︰宅在家挺醫護

江怡蓁分享下班脫下N95口罩後，臉頰與山跟出現壓痕。（圖擷取自「江怡蓁」臉書）

2021/06/09 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，醫護、軍人、清潔等相關人員持續努力抗疫。一位網友近日在社群平台轉貼發文，某位護理人員工作整天只喝2口水，因為整天配戴N95口罩，造成臉頰產生口罩壓痕、腦部缺氧，網友見狀直呼「我會宅在家支持您，非常的感恩」，該PO文引起超過4.8萬網友按讚與留言。

這名網友在臉書社團「信義區三兩事」轉發一篇PO文，由江怡蓁醫護人員3日在個人臉書發文指出「我下班了」，由於工作時皆需配戴N95口罩，從照片可見，江怡蓁的頭髮凌亂、神態疲憊，臉上長了痘痘、山根與臉頰有口罩壓痕，她說感到「腦袋也有點缺氧」。

江怡臻透露，工作整天「只喝了2口水」，且因為過度使用酒精造成手部乾裂，由於過度忙碌導致「膀胱一直憋尿」，接著又說「因為大姨媽快來訪，一直擔心月經外漏」；江怡蓁最後呼籲民眾「勤洗手、少外出、挺醫護！」

網友看到PO文紛紛留言，有人說「謝謝為我們站在第一線的醫護人員們，有你們在前線打仗，我們才能專心的守護自己的家，我會宅在家支持您，非常的感恩」、「台灣有你們真好！鞠躬，説聲謝謝你們，台灣加油！」、「辛苦了！真的萬分感激你們的付出」。

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