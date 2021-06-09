共同敵人是病毒 江啟臣︰兩岸執政黨應鬆動僵局、重啟對話

江啟臣今日下午在中常會發表談話時呼籲兩岸執政黨，面對全球空間的人道危機，眼前困局應是鬆動兩岸僵局、重啟對話的契機。（國民黨提供）

2021/06/09 14:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今日下午在中常會發表談話時呼籲兩岸執政黨，面對全球空間的人道危機，眼前困局應是鬆動兩岸僵局、重啟對話的契機，不該是加深隔閡的催化劑，他並強調眼前大家共同的敵人是病毒，在全球病毒威脅的人道關懷前，不須先彼此對立、對峙甚至對戰。

江啟臣指出，兩岸分治多年，在不同政治體制下，各自取得不同成就，也必須面對彼此差異與內部矛盾，新冠疫情本該是彼此展現人性光輝，擱置歧見、互相體諒、攜手合作對抗病毒的時刻，但過去一年，不但錯失這個契機，反而看見各種尖銳語言、不必要的軍事演訓，一次次推升惡意螺旋，讓人惋惜。

江啟臣並援引政大選研中心調查指出，有6成以上受訪者有施打疫苗需求，更有6成8的人不滿意政府採購疫苗的工作，5成7的民眾願意施打「透過中國大陸代理商引進」的德國原廠疫苗，這顯示多數台灣民眾在意的是疫苗本身的品牌、以及是否經過國際標準的檢驗，不會因為代理商是誰而產生排斥，他呼籲民進黨政府把「加速引進疫苗」視為重中之重，先放下其他政治考量，正面看待與接納各方釋出的善意，移除任何不必要的政治或行政程序阻礙。

此外，江啟臣也呼籲中共當局以蒼生為念，堅持人道精神，毋須對台灣從各方爭取疫苗的努力，做不必要的政治解讀，以醫療人權為普世價值，正面看待任何對於疫情有所助益的努力及作為。

他強調，「慈悲沒有敵人、智慧不起煩惱」，如果兩岸當局能先放下政治執念，堅持慈悲，善用智慧，雙方一定能以善意帶來更多善意，為後疫情年代的對話交往，創造更多正面可能性。

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