死亡數仍高！ 本土+274例 新增死亡25例

2021/06/09 14:15

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增274例本土個案、1例境外移入個案，並新增25例死亡。

今日新增274例本土病例，為142例男性、132例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月14日至6月8日。

個案分布以新北市162例最多，其次為台北市63例，桃園市15例，苗栗縣12例，基隆市10例，彰化縣及南投縣各3例，宜蘭縣2例，台南市、嘉義市、台中市及新竹縣各1例。

其中雙北地區以外縣市49例中，43例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

今日新增25例死亡個案，共計為男性20位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月30日，確診日介於5月17日至6月5日，死亡日介於5月29日至6月7日。

今日新增1例境外移入個案（案12033），為本國籍50多歲男性，5月1日於印度曾有相關症狀，6月7日自印度返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，累計1萬1968例武漢肺炎，分別為1149例境外移入，1萬0766例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號 （案11069），累計66例移除為空號。其中，333例死亡。

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今日國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增274例本土個案、1例境外移入個案，並新增25例死亡。（指揮中心提供）

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