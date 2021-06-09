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    立院、各機關能否設篩檢站 陳時中：都可設置但不能強制快篩

    國民黨立委賴士葆於立院質詢時詢問立院是否能設快篩站。（翻攝自國會頻道直播）

    國民黨立委賴士葆於立院質詢時詢問立院是否能設快篩站。（翻攝自國會頻道直播）

    2021/06/09 13:51

    〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎本土疫情嚴峻，企業紛設快篩站；國民黨立委賴士葆今在立法院質詢，衛福部長陳時中鼓勵企業設快篩站，詢問立法院及各級機關能否開設？陳時中表示，沒有說不可以設快篩站，要設快篩站沒有問題，但還是要依循指揮中心的相關規定，不能強制大家快篩。

    行政院長蘇貞昌今再率內閣團隊赴立法院進行「紓困特別預算第3次追加預算案」報告，並備質詢。賴士葆質詢時詢問立法院能否設快篩站？陳時中說，沒有什麼反對的理由。

    但賴士葆說，他打電話問防疫指揮中心發言人莊人祥詢問此事，莊人祥表示尊重，但莊人祥又跑去跟立法院秘書長林志嘉講說不可以，會造成恐慌，游錫堃又說怕其他地方的人跑來快篩。

    賴士葆也在發言台上，對著今日主持立法院臨時會的立法院副院長蔡其昌喊話，今天立委冒著生命危險來審查紓困特別預算案，立法院要確保每一位立委、助理的健康，企業都可以設快篩站，立法院為什麼不可以設快篩站。

    陳時中再緩頰，沒有說不可以設；賴士葆說，林志嘉就說莊人祥說不可以設，「指揮中心比立法院還大喔」。陳時中說，要設沒有問題，還是要根據指揮中心的相關規定，不能強制快篩。

    賴士葆追問，各機關如經濟部、財政部能否設快篩站？陳時中說，指揮中心沒有禁止，機關要設立，只要跟醫療院所聯繫，排得出人來，就可以做，但都不採取強制。賴士葆又問「你鼓勵不鼓勵」？陳時中說，「基本上要設，我們都不反對」，對地方尤其熱點區域，是第一優先。

    針對立院是否設置快篩站，立法院長游錫堃於7日受訪時表示，須考量3點，包括立院空間並不空曠、台大醫院已有快篩站、增加醫護人力負擔；不過，因為立院是合議制，「若四大黨團共同決定應設快篩站，我就來做」。

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