藍委批只道歉不負責很廉價 陳時中：尊重生命絕不廉價

萬美玲批評，只道歉不負責非常廉價，陳時中反駁「對生命的尊重絕不廉價。」（圖擷取自國會頻道）

2021/06/09 13:24

〔記者陳昀／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，死亡人數已破300人，行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中昨在國會為了沒有將國人照顧到百分之百公開道歉。不過，國民黨立委萬美玲今質疑3+11政策是最大破口，對陳時中不承認政策有誤感到遺憾，並批評「只有道歉沒有負責，這個道歉其實是廉價的，昨天的道歉是廉價的。」陳反駁：「對生命的尊重絕對不是廉價的，我們非常珍惜。」

行政院長蘇貞昌今再赴立法院臨時會，報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。

萬美玲質詢陳時中說，指揮中心曾說華航諾富特、萬華茶藝館、羅東遊藝場、蘆洲案都來自同一病毒株，能推定3+11是最大破口，這是不是錯誤政策，要不要道歉？陳回應，3+11是回復去年的政策，且比去年更嚴格、並沒有更鬆，多一個對於前艙機組員採檢陰性的前提，只是因為去年底一些相關案件、過年時加強防疫才會加嚴。

不過，萬美玲批評，如果沒有放鬆3+11，今天不會這樣，有什麼理由認為不是破口？並質疑陳時中先前說「有聽到一些聲音、沒受到壓力」，是什麼聲音？桃園市長鄭文燦、民代調解會，還是更高層的指導？陳解釋，是在新聞上看到，沒有直接打電話或面對面談，主要是相關工會各方面的反映為其中考慮因素。

萬美玲則質疑，如果覺得這是對的，為什麼又要調整回5+9政策？陳時中解釋「那是有打疫苗的」，原本是循序要針對打疫苗的人放鬆，但萬反駁「當時他們也沒打疫苗，也被放鬆啊」，陳時中不承認3+11是破口及政策有誤，讓她感到非常遺憾。

萬美玲提及，蘇貞昌、陳時中昨天都在國會道歉，外媒認為我們防疫走到今天其中一個原因是我們不敢「逆時中」，「各方的經驗請你要聽進去，不要剛愎自用，你的辛苦大家看在眼裡，但走到這一步很多政策是錯誤的，應該思考如何調整未來腳步。」陳也說「我應該要調整，面對病毒我們要謙卑，這是我一開始最基本的態度。」

不過，萬美玲批評，如果道歉有用哪需要警察？只有道歉沒有負責，這個道歉其實是廉價的，昨天的道歉是廉價的，台灣人民很善良給你們時間，但不是沒有底限。陳時中則反駁：「對生命的尊重絕對不是廉價的，我們非常珍惜。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法