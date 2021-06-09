外出注意！ 嘉義高溫炎熱 氣象局發布黃色燈號

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氣象局中午12時44分發布高溫資訊。（擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，天氣高溫炎熱，今（9日）嘉義市地區為黃色燈號，外出民眾務必注意做好防曬、防中暑準備。
氣象局中午12時44分發布高溫資訊，建議民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。
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