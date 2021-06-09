疫情未趨緩 朱立倫酸：蓋牌一年黑數該曝光了吧

國民黨前主席朱立倫今表示，政府該把「快篩、廣篩、普篩」全面動起來，也酸政府蓋牌蓋了一年，黑數該曝光了吧！（資料照）

2021/06/09 12:49

〔記者林良昇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未趨緩，國民黨前主席朱立倫今表示，政府該把「快篩、廣篩、普篩」全面動起來，也酸政府蓋牌蓋了一年，黑數該曝光了吧！

朱立倫今在臉書發文表示，過去一整年不管外界專家多少呼籲，人民百姓怎麼要求，指揮中心始終不願意把「廣泛篩檢」納入防疫重點。理由千奇百怪：偽陰性、偽陽性、不敷成本、浪費公帑、外國疫情不減反增、消耗醫護人力資源等，但指揮中心近期開始鼓勵企業快篩、民眾居家普篩，之前的理由通通不見，過去堅持不廣篩，如今髮夾彎，全民都錯愕。

朱立倫批評，指揮官陳時中在立院被問及快篩物資何時能到位？許多廠商都是國產不需要進口？竟還怒嗆「沒人來申請」、「不進來我審什麼？」民眾不禁想問，若希望以快篩解決疫情黑數，當務之急政府難道不該積極主動大量採購嗎？

朱立倫認為，除了快篩外，當然還必須再做PCR的檢測。去年外界就一再呼籲政府積極採購「高通量全自動PCR檢測儀」可以快速大量的增加檢測能力。但政府過去一年多自滿於台灣防疫的成就，到今年4月仍以牛步化的態度回應。直到5月疫情爆發才緊急採購，目前能量已經加倍，到6月底應可達到6萬人左右。指揮中心再也沒有理由再拒絕廣篩普篩了。

朱立倫說， 台灣當下疫情的重症率、死亡率高於世界各國平均，除了追查病毒株、持續優化醫療分配外，很大的原因可能來自於我們的確診人數被嚴重低估，也就是連陳時中都承認有所謂的「疫情黑數」，這不只讓我們對疫情的評估失真，更是讓我們的社區陷入病毒傳播的危機。

朱立倫表示，快篩、廣篩、普篩應全面動起來，不要害怕面對真實的數字！「社區要清零，社會要解封」，最終還是要靠對全民的篩檢，讓蓋牌一年多的疫情黑數曝光吧！

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