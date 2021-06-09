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    首頁　>　臺北市

    議員追查 北市衛生局坦承有配發武肺疫苗給部分診所

    民眾昨晚在現場等打疫苗。（記者邱芷柔攝）

    民眾昨晚在現場等打疫苗。（記者邱芷柔攝）

    2021/06/09 11:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市有診所遭爆未按照施打順序，開放一般民眾接種疫苗，被懷疑是消耗疫苗，台北市議員簡舒培表示，向衛生局查詢，衛生局坦承有配發相關疫苗到一般診所，北市府也證實，有配發相關疫苗到一些診所。

    北市府：若配打對象非一至三類將懲處

    對此，北市府也證實，有配發相關疫苗到一些診所，讓他們配打一到三類的疫苗，若是打對象非一至三類將進行懲處。

    各縣市雖開打疫苗，但僅有一至三類公費對象可打疫苗，一般民眾沒辦法施打，但台北市某診所卻傳出開放民眾施打，甚至現場民眾「呷好逗相報」，呼朋引伴來排隊，昨晚現場10時仍人聲鼎沸，大家排隊爭搶打疫苗。

    簡舒培指出，台北市某診所傳出開放民眾施打疫苗，經查詢，衛生局坦承，該診所是較大診所，因此郵寄包裹給診所，但其他部分診所也有配給。

    簡舒培痛批，現在所有診所醫護都在排隊，等醫護公告才能去打疫苗，為何這個診所可以享有特權，這些其他診所的人排隊在等什麼，這就是荒腔走板，針對疫苗施打效率出了問題。

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