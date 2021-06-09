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    首頁　>　臺北市

    忍不住人與人連結！ 北市警逮賓館「色情黑戶」2對半套男女

    警方查獲涉嫌從事半套性交易的女子。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲涉嫌從事半套性交易的女子。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/06/09 11:27

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局突襲新生北路一家小型賓館，查獲2對正從事半套色情性交易的男女，逐屋清查中又逮獲待客無聊正吸食大麻解悶的另名女子，警方經初步檢測並無燒等跡象，訊後各依社維法和毒品罪嫌送辦。

    中山分局民權一派出所接獲情資，有不肖應召按摩色情業者利用「假關門、真營業」，租用出租套房、旅賓館等，將店內小姐轉移陣地變相營業，藉以躲避警方查緝。警方為為免應召女子和尋芳客成為防疫破口，清查鎖定位在新生北路二段的一家賓館。

    8日晚間近6時許，警方前往突襲臨檢，發現穿著火辣的20歲的陸姓女子，與全身赤裸的46歲的龔姓男子正在從事半套性交易，隨後再逮獲29歲的周姓女子與50歲的謝姓男子正進行「人與人的接觸」。

    當時警方逐一盤查是否有其他從事色情交易行為時，打開22歲的江女的房門，卻聞到一股大麻的味道，在江女房間內發現毒品大麻。

    警訊中，涉嫌進行性交易的4名男女，均坦承分別以2600元、2700元的價格從事半套性交易，陸女、周女則承認是接到應召站指示，由男客先到指定的旅館開房，她們再前往赴約。

    警方訊問中，全程以高規格防疫辦理，包括備妥額溫槍、口罩、手套、護目鏡、隔離衣、酒精消毒等，全副武裝對5人查核身分並詳細詢問是否有發燒、咳嗽情形，4名男女今日依照社維法開罰，另外江女也依照毒品罪嫌送辦。

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    警方查獲涉嫌從事半套性交易的女子。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲涉嫌從事半套性交易的女子。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲涉嫌買春的男子。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲涉嫌買春的男子。（記者劉慶侯翻攝）

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