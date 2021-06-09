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    台海軍情》迎接海劍二丶弓三飛彈量產 中科院機敏專區建置完成

    中科院研製的海劍二型防空飛彈，已裝載在塔江軍艦上，即將進行量產任務。（資料照）

    中科院研製的海劍二型防空飛彈，已裝載在塔江軍艦上，即將進行量產任務。（資料照）

    2021/06/09 10:39

    〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院產製的天弓三型防空飛彈現正進行量產任務，海劍二艦載防空飛彈即將進入量產，為強化機密資訊管控及研發成果的保護，中科院已在日前完成4類丶103處「機敏專案作業區」的軟硬體建置，各處「機敏專案作業區」均已正式啟用，可確保國產武器系統研發成果及安全機密無虞。

    相關人士今天指出，中科院研製的「海劍二」防空飛彈系統，已經通過實彈射擊完成作戰測評，目前已安裝在海軍「沱江級」飛彈巡邏艦後續量產型的首艘艦「塔江艦」上，並進行整體測試中，「塔江艦」預計今年7月驗收交艦丶8月下旬可望舉行成軍典禮，也代表「海劍二」防空飛彈系統進入量產階段。

    此外，空軍的天弓三型防空飛彈系統，目前正在量產階段，今年到2024年都是交貨高峰期，國防部先前在送交立法院的報告中還曾指出，天弓三型飛彈產製進度超前，國軍自2014年12月完成委製協議書簽署後，迄今已解繳4套飛彈武器系統、1套教勤裝備。現階段已提早完成今年度預計解繳的23枚飛彈，超前計畫進

    相關人士說，中科院為強化機密資訊管控及研發成果的保護，依循國防的政策指導，將原先建置的「機敏專案辦公室」重新檢討效能，採專案管理方式，由中科院安全室擔任祕書單位納編各分工單位，推動完成「機敏專案作業區」的建置，日前各處「機敏專案作業區」的軟硬體都已建置完成，象徵中科院全院機敏管控作為已經完備，更能維護國家機密及研發成果不會外洩。

    蔡英文總統曾到中科院現場觀看天弓三型飛彈的生產線，並指示加速弓三雄三飛彈量產進度。（圖：取自總統府網頁）。

    蔡英文總統曾到中科院現場觀看天弓三型飛彈的生產線，並指示加速弓三雄三飛彈量產進度。（圖：取自總統府網頁）。

    配合各類武器系統的量產作業，中科院已完成「機敏專案作業區」的建置，並在日前正式啟用，可確保國產武器系統研發成果安全機密無虞。圖為中科院參與航太展展示各項研發成果。（資料照）

    配合各類武器系統的量產作業，中科院已完成「機敏專案作業區」的建置，並在日前正式啟用，可確保國產武器系統研發成果安全機密無虞。圖為中科院參與航太展展示各項研發成果。（資料照）

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