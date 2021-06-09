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    陳培哲任中國醫藥公司顧問 今網站緊急改為「名譽職」

    今天（6/9）再連上海摯盟公司網站，發現該公司已將陳陪著的科學顧問後面加註是名譽職。（翻攝自上海摯盟醫藥網站）

    今天（6/9）再連上海摯盟公司網站，發現該公司已將陳陪著的科學顧問後面加註是名譽職。（翻攝自上海摯盟醫藥網站）

    2021/06/09 10:43

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院院士、台大醫學院臨床醫學研究所教授陳培哲，被指擔任上海摯盟醫藥科技有限公司科學顧問，昨天該公司網頁仍將陳培哲列為「科學顧問」，但今天（9）再連上該公司網站，發現已將陳培哲的科學顧問後面加掛「名譽職」，法界人士表示有沒有加上「名譽職」差很多，因為若是顧問可能就會有固定費用，恐有違法兼職問題，但到底實情是如何，還是要看台大校方處理。

    之前擔任國產疫苗審查委員的陳培哲，在5月底就辭去委員一職，之後接受媒體訪問表示，目前使用該技術的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗如諾瓦瓦克斯疫苗，都還沒取得任何緊急授權（EUA）等，不看好同樣使用次單位蛋白疫苗技術的國產疫苗可順利在7月取得EUA。

    「上海摯盟醫藥科技有限公司」網頁於6月9日前，將陳培哲列為科學顧問，記者去信詢問「上海摯盟醫藥科技有限公司」，詢問該公司是否有請陳擔任顧問一事，截至目前為止仍未收到回覆；但今天再連上該公司網站，該公司已將陳培哲的科學顧問一職後面加註為「名譽職」。

    法界人士表示，擔任中國公司的顧問，若是有固定費用，就會有兼職的問題，但若是名譽職，就可以規避兼職問題，但到底實情如何，台大校方應該要詳查。

    「上海摯盟醫藥科技有限公司」成立於2017年，主要從事B型肝炎跟中樞神經系統的藥物研發，去年11月才完成人民幣2.3億元（約台幣10億元）的A輪融資，投資方包含薄荷天使基金、澤悅資本、SCGC深創投、中南創投基金、三一創新、海松醫療基金等。

    記者再度嘗試透過電話、傳簡訊聯絡陳培哲，但到截稿時間為止，陳培哲仍未有任何回應。

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    該公司網站在6月8日時對於陳培哲的科學顧問後面並沒有任何加註。（翻攝自上海摯盟醫藥網站）

    該公司網站在6月8日時對於陳培哲的科學顧問後面並沒有任何加註。（翻攝自上海摯盟醫藥網站）

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