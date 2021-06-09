國民黨批蔡政府：防疫要年輕人配合 疫苗施打卻沒份

連日來猛攻疫苗話題，質疑蔡政府阻擋民間捐贈疫苗的國民黨，今天改批「防疫要年輕人配合，疫苗施打卻沒份」，該黨呼籲政府取得足夠疫苗，在原規劃疫苗接種順序中納入49歲以下的青壯族群，至少讓年輕人能自費施打。（照片國民黨提供）

2021/06/09 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕連日來猛攻疫苗話題，質疑蔡政府阻擋民間捐贈疫苗的國民黨，今天改批「防疫要年輕人配合，疫苗施打卻沒份」，該黨呼籲政府取得足夠疫苗，在原規劃疫苗接種順序中納入49歲以下的青壯族群，至少讓年輕人能自費施打，不要讓這些青壯勞工、年輕人全力配合防疫，卻陷入「紓困、疫苗都沒份」的悲慘境地。

國民黨文傳會主委王育敏表示，這波疫情中年輕人也會被感染，而且已經有人死亡，年輕人一樣需要得到保護，但無論蔡英文總統或衛福部長陳時中，都只要求年輕人配合防疫，當出現確診人數增加時，就要求年輕人不要鬆懈，端午節連假不要移動，但年輕人在這波施打疫苗順序中就連邊都排不上。

王育敏說，行政院長蘇貞昌昨稱至8月底只會有1000萬劑疫苗，年底前無論國外購買或國產疫苗，就連目前11類施打人士都不夠，年輕人只能乾著急，她批評蔡政府的疫苗採購策略錯誤，民間希望幫忙，還以行政程序卡關，前鴻海董事長郭台銘的500萬劑疫苗至今沒有進展，政府應該用盡全力爭取更多疫苗來台。

國民黨指出，疫情指揮中心說會總共可取得約3000萬劑疫苗，依照目前政府已公佈的11類公費接種對象，人數合計約1300多萬人，大約就是6成人口，其中不到50歲的民眾、約1000萬人，若不具特別身份，例如醫護人員、軍警或防疫人員等，都將無法施打疫苗，防疫指揮官陳時中日前甚至明白表示「現在、以後都不會開放（自費）」後，讓年輕族群施打疫苗的期望完全落空，只剩下花錢出國打疫苗一途，但受限經濟條件，許多年輕人只能在國內提心吊膽度日。

國民黨認為，這1000萬無法施打疫苗的民眾中，扣除18歲以下較不建議施打的部分，仍有600多萬國民，這些19歲到49歲的青壯人口，是國內主要勞動力，但在疫苗上卻被認為重症率較低因而相對不需要接種，連自費接種的機會都沒有，與先進國家相較，美國、英國、法國、印度等都已開放所有成年人接種疫苗，台灣的青壯年卻是看得到、打不到。

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