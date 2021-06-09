打疫苗疑雲！北市診所昨稱做檢查 今改口打肺炎鏈球菌疫苗

北市某診所昨傳出施打疫苗排隊潮。（資料照）

2021/06/09 10:20

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獨家》疑消耗疫苗開放民眾連夜施打 北市診所否認：做檢查！

北市診所稱打鏈球菌疫苗 林靜儀爆：打的是AZ、診所已蓋接種章

〔記者蔡思培／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緊張，昨天傳出台北市有診所提供疫苗讓一般民眾接種疫苗，還有外界質疑是過去未打完的6900劑。台北市衛生局強調，衛生局是按照醫事人員造冊、安排施打，不會將疫苗發到診所讓醫護自己施打。診所也否認，昨天打的是打肺炎鏈球菌疫苗，診所並無開放施打武漢肺炎疫苗。

台北市某診所疑為消耗疫苗，昨傍晚臨時開放一般民眾免費接種疫苗，還有打完疫苗的民眾表示，自己是醫護同住家人，接到家人通知後到趕到現場排隊。也有等打疫苗民眾表示，診所開放200劑疫苗給民眾接種，並無要求須為一至三類公費對象，只要有健保卡就能打。不過診所當時強調，只是幫民眾做檢查，不是在打疫苗。

記者今致電診所，診所強調昨天打的是打肺炎鏈球菌疫苗，近來有外界指出，打不到武漢肺炎疫苗可以先打肺炎鏈球菌，所以才引發排隊潮。診所表示，肺炎鏈球菌公費對象須年滿75歲以上，一般民眾施打要自費3100元與掛號費，結果卻傳成打武漢肺炎疫苗疫苗。診所強調，若要打武漢肺炎疫苗須是台北市第一類至第三類人員，且現在診所也沒有武漢肺炎疫苗。

台北市衛生局：剩餘6900劑今天會打完

台北市衛生局長黃世傑表示，剩餘的6900劑疫苗已派發，有些在醫院裡面、有些則是衛生局手上，要留給基層醫療診所人員，預計今天會全部打完。黃強調，衛生局是按照醫事人員造冊、安排施打，但符合資格者要到台北市立聯合醫院、台大癌症醫院，不會將疫苗發到診所讓醫護自己施打。黃也說，沒有聽到疫苗發到診所施打的相關資訊，詳情還要再了解。

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