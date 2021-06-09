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    首頁　>　臺北市

    中醫、西醫、牙醫不應差別待遇 北市議員：皆應列疫苗施打名單

    台北市出現疫苗施打亂象，台北市議員簡舒培表示常見疫苗施打者在現場排隊等候，沒有安全距離排隊群聚。（資料照，記者王藝菘攝）

    台北市出現疫苗施打亂象，台北市議員簡舒培表示常見疫苗施打者在現場排隊等候，沒有安全距離排隊群聚。（資料照，記者王藝菘攝）

    2021/06/09 00:21

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市出現疫苗施打亂象，台北市議員簡舒培表示常見疫苗施打者在現場排隊等候，沒有安全距離排隊群聚，她認為北市府應採預約制方式，避免現場群聚出現破口；另外，中醫行政醫療人員並未被列入施打名單內，議員鍾佩玲呼籲中醫、西醫、牙醫，皆為全體國民公共衛生的第一線，相關防疫物資配給及疫苗接種問題，不應有所區分。

    議員鍾佩玲表示，今年度5月底衛生局公佈的疫苗接種安排中，中醫醫療人員並未被列入，經中醫師公會反映，積極爭取後始排入6 月3日及4日兩天施打疫苗，但中醫診所行政人員尚未列入疫苗施打的名單。

    鍾佩玲認為，北市衛生局應將全體基層醫療院所納入接種疫苗對象，中醫、西醫、牙醫皆應一視同仁，中醫診所行政人員尚未列入疫苗施打之名單，同為公共衛生第一線，不應有所區別，以全防疫工作之利，共同照護市民健康。

    議員簡舒培表示，目前疫苗施打並沒有採預約制，施打現場秩序混亂，建議市府採預約制方式，按照順序將預約施打的民眾列冊，造冊只需花幾小時，卻可避免現場群聚出現破口。

    議員徐立信認為，各大市場攤商反應，市場是市府公認的重要民生物資供應市場，人潮眾多，有較高的感染風險，建議市府在公費疫苗，優先接種對象打完疫苗後，能將包含第一果菜批發市場、環南市場等多處市場攤商列為優先施打對象，讓民生物資能夠順暢運行。

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