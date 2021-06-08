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    東門市場衰中假消息！生意大減7成 豬肉公主網路訂單遭退

    曾登上外媒、被稱為「豬肉公主」張采婕說，東門市場遭到假消息重創，，不少人還取消網路訂單。（資料照，記者楊心慧攝）

    曾登上外媒、被稱為「豬肉公主」張采婕說，東門市場遭到假消息重創，，不少人還取消網路訂單。（資料照，記者楊心慧攝）

    2021/06/08 23:20

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東門市場近日遭傳有攤商確診，甚至有社區管理委員會貼出公告，要大家兩週別去採買，市場生意雪崩7成，攤商無奈遭假消息重創，就連網路訂單都遭取消。當地里長強調，市場內無人確診，已到仁愛派出所報案，盼別再傳假消息；攤商也說，若不敢出門，不少店都有提供網路訂購，可外送到家，降低染疫風險。

    東門市場早在日治時期就已存在，包含興記、御園坊以及曾登上外媒、被稱為「豬肉公主」張采婕接手的「東門信義肉舖」等知名老店，不少住在附近的政治人物都會去買菜，有攤商說，前總統蔣中正、李登輝都是客人，台北市長柯文哲妻子陳佩琪也常去東門市場，如今生意卻受到疫情和假消息重創。

    中正豪員管委會日前貼出公告寫道，6月4日請區公所安排化學兵，在東門市場周邊及內外大消毒，請大家至少兩星期不要去東門市場購物，建議改去南門市場。LINE訊息、臉書社團也有人轉傳東門市場有攤商確診的假消息。

    中正區文祥里長李淑珍受訪強調，市場內無人確診，中正豪員管委會的公告引起里民誤解，造成東門市場生意低落，大家都不敢來，已到仁愛派出所報案，希望大家不要再傳假消息。

    被網友封為「豬肉公主」的張采婕說，上週三傳出有攤商確診，開始有臉書社團、LINE訊息等，到處傳消息，里長及被傳確診的攤商都出面以大聲公在市場內澄清，經調查，東門市場周邊無人確診、也無確診者足跡，但附近社區管委會竟貼出公告，要大家不要到市場，導致各家生意都受到影響，不少人還取消網路訂單。

    東門外攤自治會長張漢智說，假消息讓攤商生意大跌7成，近日市場一片冷清，上週消毒是配合市府防疫，才會請來國軍，沒想到卻被誤解，以為消毒是因為有確診者，希望各界幫忙廣傳，東門市場無人確診，防疫也有做好，可放心採購。

    張采婕說，若是民眾真的不敢出門，東門市場不少店家也提供網路訂購，可外送到家。

    中正豪員管委會後來也貼出手寫聲明澄清，經查東門市場很安全，可放心去東門市場買菜，對文祥里造成困擾深感歉意。

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    中正區文祥里辦公室發出公告，澄清沒有確診，提醒大家不要再傳假消息。（東門市場攤商提供）

    中正區文祥里辦公室發出公告，澄清沒有確診，提醒大家不要再傳假消息。（東門市場攤商提供）

    台北市老牌東門市場有許多知名店家。（記者楊心慧攝）

    台北市老牌東門市場有許多知名店家。（記者楊心慧攝）

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