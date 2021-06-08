民間想要機動快篩隊出動？黃珊珊：希望100人以上並先造冊

黃珊珊表示，若有民間組織希望北市府出動機動快篩隊，人數100人以上，可先完成造冊再通知北市府，如此才有效率。（北市府提供）

2021/06/08 22:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今天新增54例本土確診，台北市長柯文哲表示，疫情已有控制，但已擴散至各區且有許多不明感染源，北市府今說明疫情熱區如何篩檢，副市長黃珊珊說明機動快篩隊出動的原則，若有大規模的篩檢需求，先不要移動，北市府會派出防疫巴士的方式，載送有篩檢需求的人員至定點的快篩，若有民間組織希望北市府出動機動快篩隊，人數100人以上，可先完成造冊再通知北市府，如此才有效率。

台北市聯合醫院副總院長璩大成表示，台北市以熱區圍堵、冷區殲滅的方式，熱區策略是將邊界圍堵起來，並在邊界設置中興醫院、和平醫院及剝皮寮三個定點快篩站，再根據科技防疫設定地形、人數及家戶密集的三個標準，尋找出固定的點，派出機動快篩隊，進一步找出確診的個案。

璩大成表示，目前熱區已降溫，針對冷區的熱點也派出機動快篩隊，以同樣的三個標準進行定點的打擊，搭配大範圍的冷區進行精實的疫調，以溯源、節流來精減疫調。

副市長黃珊珊說明機動快篩隊出動的原則，她表示有大規模的篩檢需求，不希望造成大規模移動的情形，例如文化大學宿舍的案例，但若是沒辦法事先造冊的民間企業，因為機動快篩隊無法攜帶電腦設備，北市府則會以派出防疫巴士的方式，載送有篩檢需求的人員至定點的快篩站。

黃珊珊指出，如果有民間組織希望北市府出動機動快篩隊，希望是100人以上，且需先完成造冊，如此機動快篩隊才會有效率。

黃珊珊也說，機動快篩隊會優先前往第一果菜市場與環南市場等民生供給必須的地方，確保北市食物與生鮮貨品提供無虞。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法