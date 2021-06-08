為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市「黑數」照服員、看護未列疫苗接種 議員憂成破口

    台北市議員王欣儀憂心，北市有多達半數的「體制外」照服員或「非法看護」散落各社區，或至醫院陪病，若未列入疫苗接種名單內，恐成為防疫破口，呼籲北市府應盡速協助體制外的照服員、看護出面接受快篩、接種疫苗。（台北市議員王欣儀提供）

    台北市議員王欣儀憂心，北市有多達半數的「體制外」照服員或「非法看護」散落各社區，或至醫院陪病，若未列入疫苗接種名單內，恐成為防疫破口，呼籲北市府應盡速協助體制外的照服員、看護出面接受快篩、接種疫苗。（台北市議員王欣儀提供）

    2021/06/08 22:42

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣染疫死亡率高達2.3%，超過世界平均值，台北市長柯文哲認為主因在於社區感染源未被找出；台北市議員王欣儀憂心，看護業者評估，北市有多達半數的「體制外」照服員或「非法看護」散落各社區，或至醫院陪病，若未列入疫苗接種名單內，恐成為防疫破口，呼籲北市府應盡速協助體制外的照服員、看護出面接受快篩、接種疫苗。

    北市副市長黃珊珊指出，針對在各家醫院體制外的照服員，或者非法看護，皆屬於陪病者，各大醫院均有內部管制，因中央很早規定不能探病，所以陪病者均有列冊管理；至於疫苗施打順序一切依照中央規定。

    王欣儀指出，體制內照服員因由公司與醫院簽約，因此入院工作前，皆會進行核酸檢測（PCR）並優先接種疫苗，然而許多體制外照服員，雖領有合法證照但卻是個體戶自行到醫院看護病患，在各醫院流動恐成防疫漏洞，對於院方及被照顧的長輩、重病者都有極高風險。

    此外，許多非法看護工因價格便宜，許多家庭在不知情的情況下，聘僱來照顧病患，過去北市府就憂心非法移工恐成黑數，因此鼓勵凡是無身分移工出面採檢、就醫皆不會被遣返；王欣儀建議，應比照類似模式，使體制外、非法看護們願主動出面接受篩檢，並接種疫苗，才能避免長輩、病患染疫致死或嚴重院內、社區感染憾事。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民間想要機動快篩隊出動？黃珊珊：希望100人以上並先造冊
    2021/06/08 22:32

    民間想要機動快篩隊出動？黃珊珊：希望100人以上並先造冊
    內湖電視台攝影廁所猝死 屍體採檢「確診」 大樓全面清消
    2021/06/08 22:27

    內湖電視台攝影廁所猝死 屍體採檢「確診」 大樓全面清消

    信義房屋與台積電 玉山承諾零碳排放
    打完疫苗「錯跑另1間接種室」 阿嬤1天內打完2劑疫苗
    2021/06/08 22:25

    打完疫苗「錯跑另1間接種室」 阿嬤1天內打完2劑疫苗
    臺北市今日熱門
    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點
    2021/06/02 12:40

    柯文哲拍板建置市場即時影像監看人流 先試辦這5個地點

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/08 17:25

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看
    2021/06/08 17:23

    紓困4.0孩童家庭防疫補貼6/15發放 中央、地方補助措施、對象一次看 影片

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩
    2021/06/03 20:00

    跨國運費比內容物還貴！ 波蘭妻收到「台灣的味道」感動淚崩 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播