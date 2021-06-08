北市「黑數」照服員、看護未列疫苗接種 議員憂成破口

台北市議員王欣儀憂心，北市有多達半數的「體制外」照服員或「非法看護」散落各社區，或至醫院陪病，若未列入疫苗接種名單內，恐成為防疫破口，呼籲北市府應盡速協助體制外的照服員、看護出面接受快篩、接種疫苗。（台北市議員王欣儀提供）

2021/06/08 22:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣染疫死亡率高達2.3%，超過世界平均值，台北市長柯文哲認為主因在於社區感染源未被找出；台北市議員王欣儀憂心，看護業者評估，北市有多達半數的「體制外」照服員或「非法看護」散落各社區，或至醫院陪病，若未列入疫苗接種名單內，恐成為防疫破口，呼籲北市府應盡速協助體制外的照服員、看護出面接受快篩、接種疫苗。

北市副市長黃珊珊指出，針對在各家醫院體制外的照服員，或者非法看護，皆屬於陪病者，各大醫院均有內部管制，因中央很早規定不能探病，所以陪病者均有列冊管理；至於疫苗施打順序一切依照中央規定。

王欣儀指出，體制內照服員因由公司與醫院簽約，因此入院工作前，皆會進行核酸檢測（PCR）並優先接種疫苗，然而許多體制外照服員，雖領有合法證照但卻是個體戶自行到醫院看護病患，在各醫院流動恐成防疫漏洞，對於院方及被照顧的長輩、重病者都有極高風險。

此外，許多非法看護工因價格便宜，許多家庭在不知情的情況下，聘僱來照顧病患，過去北市府就憂心非法移工恐成黑數，因此鼓勵凡是無身分移工出面採檢、就醫皆不會被遣返；王欣儀建議，應比照類似模式，使體制外、非法看護們願主動出面接受篩檢，並接種疫苗，才能避免長輩、病患染疫致死或嚴重院內、社區感染憾事。

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