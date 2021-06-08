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    首頁　>　臺北市

    避答北市疫苗施打慢 柯文哲再嗆中央：配發不明造成困擾

    台北市長柯文哲說，北市府對於未來疫苗全面施打都有規劃，會依照中央配發數量做適當部署。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲說，北市府對於未來疫苗全面施打都有規劃，會依照中央配發數量做適當部署。（台北市政府提供）

    2021/06/08 21:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今天主持台北市防疫記者會時，被問到疫苗施打效率慢、基層醫護反彈等爭議，他避而不答，推給一旁的衛生局長黃世傑「救駕」，但隨後再被問到未來全面施打疫苗時，北市聯合醫院基層抱怨又得先扛重任負擔大、希望基層診所分擔，柯文哲則語帶不耐解釋，已有全盤規劃可機動調整，並再度砲轟中央疫苗配發進度不明，造成地方困擾。

    柯文哲說，疫苗施打第一線是39家醫院，若施打量提高，就由第二線的12行政區健康服務中心加上近300家合約診所支援，若仍不足，就啟動大型場館作為大型疫苗接種站，一切都已設計好，按照中央提供的數量機動調整。

    柯文哲迴避北市疫苗施打效率爭議問題，砲火卻再度對準中央，直批疫苗進來的時程變來變去，不知何時有疫苗、也不知道數量，都要等前一兩天才接獲通知北市獲配發數量，直言雖知中央正跟世界到處募集疫苗，但進貨的數量不穩定，「對我們來說也很麻煩。」

    柯文哲再酸，中央宣布打疫苗免費，但「後面都沒有疫苗，那有什麼用？」北市府針對各階段、數量施打皆有適當規劃，會依照獲配發的疫苗數量進行機動調整。

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