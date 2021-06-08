台北市產發局1員工確診 匡列17人居家隔離

台北市產發局一名女性人員確診武漢肺炎，5月底出現症狀，快篩陰性，今PCR結果出爐卻為陽性，雖然早已分流居家辦公，不過，她4日曾進市府大樓（見圖）拿資料，產發局辦公室已全面消毒。（資料照，記者蔡亞樺攝）

2021/06/08 21:25

首次上稿 20:47

更新時間 21:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市產發局1名女性員工確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），她5月26日開始出現症狀，分別接受快篩與核酸檢測（PCR），當天快篩出來呈陰性，今PCR結果出爐卻為陽性，產發局先匡列17名有接觸的名單，要求居家隔離；台北市產發局長林崇傑表示，該同仁幾乎都是居家辦公，基本上影響不大，整個辦公室已消毒，跟她同一股的人員也被要求居家隔離。

台北市產發局指出，該同仁5月26日有症狀，便主動去做快篩，中間同仁都沒到辦公室，上週三、四、五有進市府，但上週六市府剛好進行例行性消毒，同事目前無人有狀況，局內自己先匡列一批名單給衛生局，並要求居家隔離，名單主要是座位鄰近同事、有所接觸的同事，約匡列17位同仁給衛生局，但必須匡列多少人還是要由衛生局疫調後決定。

台北市產業局表示，自防疫升級至三級警戒以來，皆有定期辦理環境消毒作業、強化辦公室人員分流及分組辦公，並積極宣導同仁加強個人健康管理、全程佩戴口罩及勤洗手消毒等防疫作為，以降低疫情擴散風險。

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