今稱疫苗施打順序與中央意見一致 柯P：媒體標題有誤差啦

台北市長柯文哲今稱，北市「從來沒說我們不會按照中央順序打」，疫苗順序都是按照中央施打，「是媒體標題會有誤差」，北市跟中央並無不同意見。（北市府提供）

2021/06/08 20:57

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8日）強調，疫苗施打順序由中央決定；台北市長柯文哲今稱，台北市「從來沒說我們不會按照中央順序打」，但他是「本著醫療專業」，例如之前評估長照機構人員施打順序應往前移，「中央認為有道理也會調整」，因此疫苗順序都是按照中央施打，「是媒體標題會有誤差」，台北市跟中央並無不同意見。

由於外傳台北市與新北市針對疫苗施打順序與中央不同調，陳時中今於立院答詢時強調，疫苗施打順序由「中央說了算」，若地方政府未按規定將減配發疫苗；柯文哲今下午主持台北市防疫記者會時說，「從來沒說我們不會按照中央順序打」，但例如長照機構染疫的危險性很高，所以認為機構工作人員疫苗施打順序要往前，此事本著自己的醫療專業，「中央那些顧問大部分以前都我同事」，覺得有道理都會調整。

柯文哲話鋒一轉突再提及，日前陳時中曾稱放寬機組人員隔離限制、有意見為何不講？「因為我根本不知道」，再重申秉持醫療專業、大家也謹慎以待，施打順序上若有意見，「我會舉手說要改」，例如長照機構順序往前移也獲得中央接受，反再怪「是媒體標題會有誤差」，疫苗施打順序北市與中央並無不同意見。

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