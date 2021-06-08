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    陳時中：疫苗採購時程公布就遭打壓 政府不敢再對外說

    衛福部長陳時中（右）今在立院答詢時強調，每次只要公布相關時程就會被打壓，所以政府在努力時不敢再對外說明。（中央社）

    衛福部長陳時中（右）今在立院答詢時強調，每次只要公布相關時程就會被打壓，所以政府在努力時不敢再對外說明。（中央社）

    2021/06/08 19:55

    〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委孔文吉今在院會質詢衛福部長陳時中時批評，外界認為陳時中對於疫苗採購「不是很積極」，陳時中答詢時強調，每次只要公布相關時程就會被打壓，所以政府在努力時不敢對外說明。

    行政院長蘇貞昌今赴立法院，列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並與衛福部長陳時中同台備詢。

    孔文吉質詢時質問陳時中，政府爭取疫苗不力，外界認為陳時中對於疫苗採購的態度表現的不是很積極。陳時中強調，不管是全球疫苗供應平台（COVAX）或是AZ的疫苗都是預採購，買的時候也都還沒通過三期，當時就已經在部署，國產疫苗也是一樣的道理，去年大家還在質疑政府疫苗採購太早，今年卻說部署太晚，但當時他就有說，等到疫苗通過緊急授權（EUA）就買不到了。陳時中指出，去年他就曾說明，會在疫苗第一期試驗通過、有相關科學證據可以判斷，才會開始預採購疫苗。

    蘇貞昌說，如果疫情爆發政府才爭取疫苗，那很不該，但去年疫情控制良好時政府就已經超前部署買疫苗，現在也盡全力積極爭取，但問題出在供貨商、疫苗交貨遲延，連歐盟都跟疫苗供貨商發生訴訟。

    相關新聞請見︰

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    針對孔文吉說，希望政府多出點力，不要讓大家覺得不積極、好像疫苗採購事不關己。陳時中表示，政府從去年就開始在急了，他從去年努力到現在，但每次只要講出疫苗相關進程，就會受到打壓，這個情況難道大家還看不清楚，包括這次日本要贈送疫苗，也有發生同樣情況，「我們在努力的時候，我們不敢對外說啦」。

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