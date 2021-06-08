「冷氣房官員先打疫苗！」北市醫曝：曾排3小時被告知不能打

有社區醫師透露，5月底曾為打疫苗清晨去排隊，排了3小時才告知當天只有警察可以打疫苗，醫護人員不能打。（本報合成）

2021/06/08 20:00

〔記者蔡思培／台北報導〕中央配發台北市14萬劑疫苗，台北市長柯文哲昨天坦承還有6900劑沒打，他更歸咎原因是醫護觀望中。有社區醫師透露，5月底曾為打疫苗清晨去排隊，排了3小時才告知當天只有警察可以打疫苗，醫護人員不能打，最後他只能隔天到新北市打疫苗。他質疑，北市府不讓第一線醫護人員打疫苗，反而是在辦公室吹冷氣的官員先施打。

一位台北市基層醫師透露，他在5月底為了打疫苗，清晨5點就到施打醫院排隊，排了3小時卻被現場人員告知當天只有警察施打專案，因此醫護人員不能打疫苗，工作人員更稱若幫醫護施打會被罵。醫師無奈表示，醫師、警察都是防疫人員，明明台北市衛生局過去就有醫師名單，衛生局卻透過專案方式排斥其他族群，最後他決定隔天直接到新北市打疫苗，結果只憑開業執照就順利打到疫苗。

這位基層醫師也說，過去台北市疫苗都優先開放大型醫院施打，有的基層診所人員一直等到昨天才施打。他直言，醫護人員工作都很危險，為何要特別區分，身為醫師的柯文哲明明很清楚醫療分級，卻認為只有醫學中心的醫師才會治療、抗疫，基層反遭漠視，「假如基層診所有人染疫，誰要來負責？」

這位醫師也說，以耳鼻喉科診所為例，醫護每天都要與發燒、感冒病患互動，即便是診所行政人員也要量體溫，這些人卻被北市要求晚點施打。他形容，「醫護人員每天都在最前線的壕溝打仗，政府卻不給頭盔防護，反而是在辦公室吹冷氣的官員先打疫苗！」

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇也在臉書發文說，從5月28日疫苗開打，就有基層朋友在問是否能打到疫苗，但詢問台北市聯合醫院說只打已造冊名單，「造冊進度內容也一直都是個謎，造成很多人都自行跑去新北桃園想辦法打到」。他也說，看來直到現在，大家還是不知道台北市哪裡有多的疫苗，很多基層醫療人員按著疫苗地圖一間間院所問都說沒有。

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有台北市社區醫師透露，5月底曾清晨去排隊打疫苗，排了3小時才告知當天只有警察可以打，醫護人員不能打，最後他只能隔天到新北打疫苗。施打疫苗示意圖。（資料照）

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