總統府前按喇叭還撞傷員警 王定宇痛斥：國民黨別鬧了！

民黨立委日前發起「小英給我疫苗」全民快閃活動，號召民眾駕車到總統府前按喇叭抗議，車輛將總統府前重慶南路擠得水洩不通。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2021/06/08 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，大多數民眾苦無疫苗可打，有國民黨立委3日發起「小英給我疫苗」全民快閃活動，號召民眾駕車到總統府前按喇叭抗議，今天（8日）上午就發生有民眾在總統府前撞傷員警的事件。對此，民進黨立委王定宇忍不住痛斥：「國民黨在防疫上到底幫了台灣什麼？」

前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐等人，上週四透過網路發起「小英給我疫苗」全民快閃活動，號召民眾在當天下午駕車前往總統府前按喇叭10秒，表達打不到疫苗的不滿。而今天上午9時許，40歲謝姓民眾獨自一人騎車前來總統府周邊道路繞行數圈並按喇叭，警方趕到現場將其攔下，沒想到該民眾催油門起步，撞傷一名員警腿部。警方最後將他依妨害公務罪嫌送辦，同時也對他亂按喇叭的違規行為開罰單。

對此，王定宇今晚在臉書發文痛斥，該活動不僅吵到台大醫院輪班休息的醫護和患者，引發醫事人員發文譴責，現在又發生開車衝撞員警致使受傷的事件，「國民黨在防疫上到底幫了台灣什麼？雖然發起按喇叭的國民黨立委鄭正鈐說了個被眾人笑翻的『因為按喇叭，所以日本才送疫苗來台灣』。但是我們肯定知道，『按喇叭』絕對要不到疫苗，但是『按喇叭』吵到醫護、撞傷警察，這樣的行動，該停了吧，可以不要再鬧了嗎？」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法