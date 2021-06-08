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    首頁　>　臺北市

    陽明院區爆5醫護確診 北市聯醫：病患嘔吐物噴濺造成感染

    聯醫證實，陽明院區急診室日前收治1名確診個案，醫護人員遭病人嘔吐物噴濺造成部分醫護人員遭受感染，今天確診。（示意圖非當事人，本報合成）

    聯醫證實，陽明院區急診室日前收治1名確診個案，醫護人員遭病人嘔吐物噴濺造成部分醫護人員遭受感染，今天確診。（示意圖非當事人，本報合成）

    2021/06/08 21:44

    首次上稿 19:11
    更新時間 21:44

    〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例持續增加，台北市立聯合醫院旗下陽明院區也傳出爆5人確診，外傳還有醫師發燒後上午仍穿著防護衣看診。聯醫證實，陽明院區急診室日前收治1名確診個案，醫護人員遭病人嘔吐物噴濺造成部分醫護人員遭受感染，今天確診。聯醫總院長黃勝堅則強調，醫護若身體不適就不會繼續看診。

    聯醫表示，陽明院區急診室於6月2日經119轉送收治1名確診個案，由於病人狀況危急且加護病房滿床，立即由急診醫護人員緊急插管並轉送醫學中心。由於急救、插管過程病人嘔吐物噴濺，造成5位醫護人員遭受感染，今天確診武漢肺炎。聯醫表示，院區已啟用高規格防護，匡列急診相關人員採檢，並加強急診室大規模環境清消作業。

    急診暫停 6/15前以武肺診治採檢為主

    聯合醫院陽明院區醫務長何清幼說，院區落實疑似或確診個案收治作業流程及感控規範，有設置專用隔離動線、專用電梯運送、電梯靜置及動線清消作業等。院區為預防院內感染發生，急診即日至6月15日以武漢肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。

    聯醫總院長黃勝堅說，急診醫護人員當時穿著全套防護裝備，但病毒傳染力強，包緊緊仍有被傳染風險。聯醫現在在匡列密切接觸者，匡列人數要等篩檢結果出爐。對於外界質疑有醫師早上看診、下午確診送專責病房醫治，黃表示不會有這種情況，醫院有定期幫高危醫護人員進行篩檢，醫護若身體不適就不會繼續看診。

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    台北市聯合醫院陽明院區8日傳出急診室內有5名醫護人員確診。（記者鹿俊為攝）

    台北市聯合醫院陽明院區8日傳出急診室內有5名醫護人員確診。（記者鹿俊為攝）

    台北市聯合醫院陽明院區也傳出5人確診，還有醫師發燒後上午仍穿著防護衣看診。（記者鹿俊為攝）

    台北市聯合醫院陽明院區也傳出5人確診，還有醫師發燒後上午仍穿著防護衣看診。（記者鹿俊為攝）

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