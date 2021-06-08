北市每日確診降到約30人 柯文哲：仍須維持三級警戒

台北市長柯文哲評估，未來北市確診人數會降至每日約30人，但仍處於緊繃期內，仍要維持三級警戒至疫苗普遍施打。（台北市政府提供）

2021/06/08 19:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今天新增54例本土確診，市長柯文哲分析，北市昨天快篩陽性數為31人，評估未來整體確診人數會降至每日約30人，疫情已有控制，但已擴散至各區且有許多不明感染源，北市每日居家隔離數也達3000人左右，仍處於緊繃期內，因此仍要維持三級警戒至疫苗普遍施打，而台北市政府近期將研議對部分民生管制做適度放寬。

柯文哲今天主持北市防疫記者會說，萬華區疫情已獲得控制，而再綜觀北市各快篩站近一週的陽性數趨勢，至昨天已降至31人，雖然非完全精確、尚須經核酸檢測（PCR）確認，但斷言未來確診案例將會降到30左右，然因PCR結果及行政延遲等因素，與中央所公布的數據約會有4天落差。

柯文哲依然重申，儘管萬華區疫情已有壓制，但早擴散至各區、且許多不明感染源，目前北市每日監控居家隔離人數約3000人，不僅對衛生局、民政局都是很大壓力，也反映疫情仍處在緊繃期，儘管確診人數減少，但憂心民眾若因情勢趨緩而放鬆，尤其端午節連假將至，一有鬆懈疫情立即再飆漲。

柯文哲說，仍以最低成本維持三級管制撐到疫苗全面施打作為戰略目標，但北市府也開始研議，針對部分必要民生需求研議適度鬆綁，例如放寬居家保母1對1式的收托，但市場於週六、日人潮眾多，仍需要嚴格管制，當前旅遊、餐廳、夜市等產業受衝擊嚴重，將進一步思考如何協助度過危機。

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