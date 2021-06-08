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    首頁　>　臺北市

    立委籲第一線公務人員優先打疫苗 蘇貞昌：會請專家會議斟酌

    立委陳以信質詢要求讓第一線公務人員單獨成類，列入疫苗優先施打的類別。行政院長蘇貞昌（見圖）說，會請專家會議斟酌。（資料照）

    立委陳以信質詢要求讓第一線公務人員單獨成類，列入疫苗優先施打的類別。行政院長蘇貞昌（見圖）說，會請專家會議斟酌。（資料照）

    2021/06/08 19:33

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委陳以信今天在立法院質詢時，要求讓第一線公務人員單獨成類，列入疫苗優先施打的類別。行政院長蘇貞昌說，委員的意見會請專家會議斟酌。

    行政院長蘇貞昌今天率各部會首長赴立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。

    國民黨立委陳以信說，全國疫情升為三級，雖然公務機關以分流方式正常運作，但是許多基層公務人員、鄉鎮公所人員，郵政、大眾運輸體系、環保清潔人員等等，都是社會運作必要人員，可否讓能不能讓這些公務執行第一線人員，和民眾接觸人員，以及代行公務者，基於公務要跟民眾接觸，就會有染疫風險，是否可以單獨成類，列入優先施打的類別。蘇貞昌對此表示，委員的意見，分類和順序會請專家會議斟酌。

    國民黨立委鄭天財說，考量原住民平均餘命，針對疫苗施打優先順序，順序六的75歲以上長者部分，希望增列原住民65歲以上的長者，順序九的65到75歲長者，希望增列原住民55到64歲以上長者。陳時中指出，計畫已經提供給預防接種組，會進行專家討論。

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