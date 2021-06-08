傅崐萁出獄後首質詢 與陳時中舌戰疫苗

無黨籍立委傅崐萁出獄後首度質詢，與衛福部長陳時中就疫苗議題唇槍舌劍。（翻攝網路）

2021/06/08 19:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕無黨籍立委傅崐萁上月假釋出獄，今天（8日）首度站上質詢台，他批評，為什麼新加坡、越南都能開放民間購買疫苗，台灣卻不行？衛福部長陳時中反嗆，「有看到真正的（疫苗）進來嗎？」行政院長蘇貞昌也說，政府的立場就是，有民間願意協助購買，政府都很高興，也會協助幫忙。

傅崐萁下午出席院會質詢時說，過去1年3個月，政府不斷強調「超前部署」，但目前號稱買到3000萬劑的疫苗，到貨的卻不到3％，他批評，政府應效法越南、新加坡等國，開放民間購買疫苗。

陳時中反問，「有看到真正的（疫苗）進來嗎？」傅崐萁說，起碼對方政府願意這樣做，陳時中回應，「他就買不到」，請大家看看韓國的例子就能了解；陳時中也強調，政府一直都有在準備。

傅轟中央擋民間買疫苗 蘇揆：不能問來源的你敢打嗎？

傅崐萁接著引述藥事法第48-2條，法律上並未規定疫苗採購需要「原廠授權書」，質疑政府以相關規範企圖阻擋民間進行疫苗採購；陳時中強調，「我要看到真的東西進來」，傅崐萁追問，「法律規定有沒有？」蘇貞昌則說，政府保護國人健康，不能單看法律，要替國人健康把關，蘇揆說，民間要購買疫苗，連在哪個廠購買都沒說明，只傳來一張傳真，還說不要問疫苗來源，質疑傅崐萁「這樣的疫苗你敢打嗎？」

另外，國民黨立委孔文吉質詢時關切南投縣政府想自籌6億4000萬、購買80萬劑疫苗，且已行文指揮中心一事，陳時中說，「問題是他要買什麼東西」，他強調，WHO也公開表示過，目前疫苗掮客很多，大家可能會遇到假的、不實疫苗的情況，指揮中心自己也遇過，所以WHO也提醒各國，若要購買疫苗，應向原廠查證，包含指揮中心要求提供原廠證明書，也是為了確保供貨端的品質，目前與BNT相關的疫苗洽購聯繫狀況，都在進行中。

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