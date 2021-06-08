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    婦聯會美齡樓移轉國有損害「難於回復」 北高行裁定停止執行

    婦聯會美齡樓（見圖）位在台北市林森南路、青島東路口，台北高等行政法院認為，美齡樓一旦收歸國有，將發生難於回復損害的急迫情事，故裁定停止移轉國有。（資料照，記者陳鈺馥攝）

    婦聯會美齡樓（見圖）位在台北市林森南路、青島東路口，台北高等行政法院認為，美齡樓一旦收歸國有，將發生難於回復損害的急迫情事，故裁定停止移轉國有。（資料照，記者陳鈺馥攝）

    2021/06/08 18:32

    〔記者溫于德／台北報導〕婦聯社福基金會名下美齡樓房地，遭黨產會認定為婦聯會不當取得財產的現存利益，以原處分命移轉國有；基金會與婦聯會不服，同案聲請停止執行原處分並提起行政訴訟。台北高等行政法院今裁定准許停止移轉國有，並透過新聞稿說明裁准原因在於「一旦移轉將有難於回復損害的急迫情事」。裁定仍可抗告。

    北高行由審判長許瑞助、陪席林麗真、受命林秀圓等3名法官組成合議庭。

    合議庭指出，若美齡樓未在期限內移轉國有，黨產會隨時可依黨產條例開始執行；又美齡樓房地價值約新台幣9.28億元，屬於鉅額，若經行政訴訟判決撤銷原處分確定，國家勢必負擔相當損害，且將衍生爭訟導致社會資源無謂耗費，因此，會發生難於回復損害的急迫情事。

    合議庭另認為，黨產會可依黨產條例第4項規定囑託登記機關辦理限制登記，美齡樓自無脫產風險；況且，基金會是公益性質的財團法人，依基金會捐助章程及財團法人相關規定，基金會無從任意處分美齡樓，已能保障黨產條例所要維護的公益，故基金會與婦聯會聲請停止將美齡樓移轉國有為有理由，予以准許。

    合議庭另指出，就黨產會原處分認定美齡樓為不當取得財產的現存利益部分，依黨產條例規定的法律效果，基金會僅不得處分房地而以，這部分尚未發生難於回復損害的急迫情形，不符合停止執行要件，駁回此部分聲請。

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