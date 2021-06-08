15萬劑莫德納明天開打 最高接觸風險醫護優先接種

15萬劑莫德納疫苗今天起陸續配送到各縣市，明天開始接種，根據中央流行疫情指揮中心規劃，第一類人員中以風險等級最高、第一線接觸病患的醫護人員優先接種。（資料照）

2021/06/08 16:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕15萬劑莫德納疫苗今天起陸續配送到各縣市，明天開始接種，根據中央流行疫情指揮中心規劃，第一類人員中以風險等級最高、第一線接觸病患的醫護人員優先接種。

這批莫德納疫苗共15萬劑，上月28日抵台，食品藥物管理署昨天傍晚宣布檢驗封緘提早完成，先分配7萬劑到各縣市，明天開始接種，之後依接種狀況陸續配發剩下的疫苗。

疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，這批莫德納疫苗將優先提供第1類醫事人員當中風險等級1、2級者接種。這些醫護主要是在專責醫院直接照顧與非直接照顧的第一線人員，將針對目前各縣市狀況依比例配發，目前規劃給137家合約院所。

另外，疫苗接種順位中，第七類「維持社會運作必要人員」有哪些人員引發討論。副指揮官陳宗彥表示，由於第7類涉及國家重要產業、關鍵設施、維生所需的機關，已請國防部、經濟部、交通部分別提出名單。

不少行業別也提出要求，希望將各自所屬的行業別納入優先接種對象中；陳宗彥說，有非常多行業別提出需求，但不同種類的行業都會由專家在會議中討論，也會依照疫苗數量再做安排。

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