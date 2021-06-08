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    200萬劑疫苗來了！全民免費接種COVID-19疫苗順序、時程、預定方式一次看

    疫苗預約方式。（指揮中心提供）

    疫苗預約方式。（指揮中心提供）

    2021/06/08 16:34

    〔即時中心／綜合報導〕台灣目前取得211萬劑進口疫苗，包括正在施打中的41萬劑AZ疫苗、15萬劑的莫德納疫苗、日本捐贈124萬劑AZ疫苗，另6月底美國贈送台灣75萬劑疫苗抵台後，將達286萬劑，未來幾個月，全民將依身份之順序施打疫苗。本報彙整相關資訊如下︰

    10大類對象及優先順序：

    1、醫療院所執業醫事人員（約45.5萬人）

    2、中央及地力政府防疫人員（約9萬人）

    3、高接觸風險第一線工作人員（約5類，3.5萬人

    4、因特殊情形必須出國者（約5千人）

    5、機構及社福照護照顧者與受照顧者（約20萬人）

    6、75歲以上長者（約143.7萬）

    7、維持社會運作之必要人員（約5萬人）

    8、維持國家安全運作之必要人員（約20.8萬人）

    9、65-74歲長者（約240.8萬人）

    10、19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者罕見疾病及重大傷病（約387.5萬）

    11、50-64歲以上成人（約530萬人）

    指揮中心表示，現階段開放之公費接種對象，以雙北地區屬於第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象；雙北以外之縣市則以未曾接種疫苗之第一類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。目前尚未開放之公費對象，將於後續陸續開放公費接種。

    預約管道及方式

    １、至各醫院網站掛號COVID-19疫苗門診，不符合資格者掛號，電腦將不受理掛號。（此一管道預約流程，請見附圖）

    ２、行政院政務委員唐鳳歸化以手機、電腦（健保快易通APP）、4大超商和藥局皆可進行預約，制度類似口罩實名制，需在1週前完成登記，於系統內查看附近施打據點是否可接種，完成後會領到接種紀錄卡，健保卡會以貼紙註記。

    可以到哪裡接種

    1、現階段疫苗主要提供第一優先的醫護人員接種，所以接種地點以醫院為主，未來大量施打疫苗，將有300間醫院、200間衛生所、800間診所，提供疫苗施打服務

    2、接種站和外展服務分為3類：1.六都等不同縣市根據規模於社區設點。2.在機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種。3.利用假日期間，於棒球場或體育館設點施打疫苗。

    可查閱各縣市COVID-19疫苗接種院所，各縣市COVID-19疫苗接種院所、就近施打疫苗。

    如何認定接種者身分符合該階段開放接種對象?

    無法確認自己為何類施打順序者，可透過健保卡查詢及檢附相關證明文件，確認是否符合公布之接種身分。

    2劑疫苗的接種間隔時間要多久

    以目前台灣到貨的疫苗而言，AZ疫苗2劑接種需要間隔8週以上，莫德納疫苗2劑間隔則需至少28天以上。

    跟醫院預約施打疫苗流程及注意事項。（指揮中心提供）

    跟醫院預約施打疫苗流程及注意事項。（指揮中心提供）

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